Названа причина гибели цивилизации майя

Известно, что в IX веке нашей эры майя переживали сильный упадок, выражающийся в быстром сокращении населения, оттоке жителей из городов и разрушении систем водоснабжения.

Ученые предложили несколько гипотез, объясняющих исчезновение цивилизации нехваткой плодородных почв и питьевой воды, эпидемией или завоеванием другими народами Центральной Америки.

Читайте также На полуострове Юкатан нашли пещеру с рисунками майя

Исследователи проанализировали отложения озера Чичанчанаб на полуострове Юкатан, чтобы определить климатические условия во времена существования цивилизации майя. В случае продолжительной засухи объем воды в озере должен был значительно сократиться, в результате чего образовывались кристаллы гипса с включенной в них водой.