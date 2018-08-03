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20:47 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Комнаты прохлады: как москвичам помогают спастись от жары

В комнатах установлены кондиционеры и имеются кулеры с водой, а также созданы комфортные условия для отдыха.

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Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Во всех районах столицы в территориальных центрах социального обслуживания (ТЦСО) и их филиалах открыты комнаты прохлады. Всего в городе появилось более 300 таких пунктов помощи с пропускной способностью около 100 тысяч человек в месяц.

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Комнаты прохлады работают с 09:00 до 20:00 (понедельник — четверг), с 09:00 до 18:45 (по пятницам) и с 09:00 до 16:00 (по субботам).

Здесь установлены кондиционеры, есть кулеры с водой. В случае ухудшения состояния здоровья посетители могут обратиться за медицинской помощью, в том числе доврачебной. Кроме того, в центрах социального обслуживания созданы комфортные условия для познавательного отдыха: можно посмотреть телевизор, почитать и поиграть в настольные игры.

Соцработники регулярно проводят мониторинг состояния здоровья и самочувствия жителей, состоящих на надомном социальном обслуживании. Горожан просят придерживаться общих правил, чтобы избежать негативных последствий жары. Подготовлены и информационные буклеты с рекомендациями по поведению в знойные дни, которые распространяются среди населения.

Уже в эти выходные жара начнет спадать: столбики термометров покажут до 25−27 градусов. Не исключен кратковременный дождь.

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