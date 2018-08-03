Опасная тихая охота: белорусы продолжают собирать радиоактивные грибы

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Граждане Беларуси продолжают собирать грибы на загрязненных радиацией территориях, сообщили в пятницу в эфире телеканала СТВ.

Грибной сезон начался в республике после затяжных дождей в июле: в лесных угодьях страны появились белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички.

По информации телеканала, только в Ветковском районе в лесах, где запрещено собирать грибы из-за радиоактивного загрязнения, на грибников было составлено за последние дни более десяти протоколов.

«Мы знаем, чем это чревато. Смысл везти в квартиру грязь, которую содержат эти грибы? Дело в том, что грибы накапливают цезий, стронций, свинец», — сказал в эфире телеканала главный специалист администрации зон отселения и отчуждения МЧС Беларуси Александр Першко.

По его словам, проблемное место в районе — автотрасса Р-30: ее 16 километров проходят по зараженной территории, где нельзя заходить в лес.

Как сообщили в эфире телеканала, грибников-экстремалов не пугает даже внушительный штраф — до 30 базовых величин.