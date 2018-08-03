Опасная тихая охота: белорусы продолжают собирать радиоактивные грибы

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Граждане Беларуси продолжают собирать грибы на загрязненных радиацией территориях, сообщили в пятницу в эфире телеканала СТВ.
Грибной сезон начался в республике после затяжных дождей в июле: в лесных угодьях страны появились белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички.
По информации телеканала, только в Ветковском районе в лесах, где запрещено собирать грибы
«Мы знаем, чем это чревато. Смысл везти в квартиру грязь, которую содержат эти грибы? Дело в том, что грибы накапливают цезий, стронций, свинец», — сказал в эфире телеканала главный специалист администрации зон отселения и отчуждения МЧС Беларуси Александр Першко.
По его словам, проблемное место в районе — автотрасса Р-30: ее 16 километров проходят по зараженной территории, где нельзя заходить в лес.
Как сообщили в эфире телеканала,
В то же время одна из жительниц деревни Светиловичи, расположенной в Ветковском районе, заявила журналистам, что местные «к радиации привыкли». «Столько лет живем, так уже и не боимся. Не проверяем, питаемся», — сказала она.