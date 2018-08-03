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22:57 (мск), источник: Sputnik.by

Не слипнется: житель Молодечно пытался украсть из магазина 27 шоколадок

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Молодечно местного жителя, который пытался украсть из магазина 27 плиток шоколада, сообщил ресурс «Край».

Инцидент в магазине «Соседи» произошел в среду 1 августа: воришку в торговом объекте заметил охранник.

По словам заместителя начальника Молодечненского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Владимира Василькова, мужчина украл 13 пористых и 14 молочных шоколадок на общую сумму более 68 рублей.

Подозреваемый — ранее судимый 32-летний местный житель — был задержан и помещен в ИВС. В отношении мужчины было возбуждено дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси. Молодечненцу в качестве максимального наказания грозит до четырех лет лишения свободы.

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