Не слипнется: житель Молодечно пытался украсть из магазина 27 шоколадок

По словам заместителя начальника Молодечненского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Владимира Василькова, мужчина украл 13 пористых и 14 молочных шоколадок на общую сумму более 68 рублей.

Подозреваемый — ранее судимый 32-летний местный житель — был задержан и помещен в ИВС. В отношении мужчины было возбуждено дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси. Молодечненцу в качестве максимального наказания грозит до четырех лет лишения свободы.