Бывшему вице-премьеру Армении предъявили обвинения
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Бывший
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Бывший
Когда противники Сержа Саргсяна оспаривали результаты президентских выборов 2008 года в Конституционном суде и КС должен был принять решение о законности решения Центральной избирательной комиссии, согласно публикациям в «Викиликс», было оказано давление на судью КС Валерия Погосяна.
По его словам, согласно публикации в Wikileaks, судья обратился к сотрудникам посольства (предположительно США), заявив, что со стороны аппарата президента Армении Роберта Кочаряна на него оказывается давление.
«В результате проведенного нами следствия эта публикация в Wikileaks была полностью обоснована. Геворкян и еще один чиновник через брата судьи пытались оказать на него давление, что им удалось, поскольку Погосян не принял участие в решении КС по результатам выборов», — отметил председатель специальной следственной службы Армении.
«Ему грозит лишение свободы до шести лет. В отношении Геворкяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — отметил Хачатрян.
45-летний Геворкян в 2008 году занимал должность секретаря Совета национальной безопасности при президенте Армении Кочаряне.
После этого в разные годы был
В апреле 2018 года после избрания