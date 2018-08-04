Бывшему вице-премьеру Армении предъявили обвинения

Когда противники Сержа Саргсяна оспаривали результаты президентских выборов 2008 года в Конституционном суде и КС должен был принять решение о законности решения Центральной избирательной комиссии, согласно публикациям в «Викиликс», было оказано давление на судью КС Валерия Погосяна. Сасун Хачатрян председатель специальной следственной службы Армении

По его словам, согласно публикации в Wikileaks, судья обратился к сотрудникам посольства (предположительно США), заявив, что со стороны аппарата президента Армении Роберта Кочаряна на него оказывается давление.

«В результате проведенного нами следствия эта публикация в Wikileaks была полностью обоснована. Геворкян и еще один чиновник через брата судьи пытались оказать на него давление, что им удалось, поскольку Погосян не принял участие в решении КС по результатам выборов», — отметил председатель специальной следственной службы Армении.

По словам Хачатряна, против Геворкяна выдвинуто обвинение по ч.3 ст. 332 УК Армении (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).

«Ему грозит лишение свободы до шести лет. В отношении Геворкяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — отметил Хачатрян.

45-летний Геворкян в 2008 году занимал должность секретаря Совета национальной безопасности при президенте Армении Кочаряне.

После этого в разные годы был вице-премьером, министром территориального управления, специальным представителем президента Армении по вопросам сотрудничества со странами СНГ, секретарем Совета национальной безопасности, руководителем аппарата президента Армении.