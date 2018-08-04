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02:40 (мск), источник: ТАСС

В Дании первых женщин оштрафовали за ношение закрывающей лицо одежды

/ТАСС, 3 августа/ — Им обеим пришлось заплатить по $160.

Источник: AP 2018

Первые нарушительницы вступившего 1 августа в силу закона, запрещающего ношение закрывающей лицо одежды, зарегистрированы в Дании. Об этом сообщает датская телерадиовещательная корпорация DR.

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Женщины были задержаны после того, как одна из них, на которой был оставляющий узкую прорезь для глаз никаб, подралась с другой в аналогичной одежде, когда обе они находились на эскалаторе торгового центра в городе Хёрсхольм к северу от Копенгагена. Правоохранительные органы обвинили обеих мусульманок в нарушении нового закона, оштрафовав их на 1 тыс. датских крон ($160).

Тем временем в Копенгагене и в Орхусе вечером в пятницу вновь, как и в минувшую среду, прошли демонстрации против этого закона.

По оценке полиции, в них приняли участие около 1300 человек.

В конце мая большинство депутатов Фолькетинга (парламента Дании) проголосовали за введение национального запрета на ношение головных уборов и предметов одежды, закрывающих лицо. С 1 августа нарушителям грозят штрафы в размере от 1 тыс. крон ($160) за первое нарушение и до 10 тыс. крон ($1,6 тыс.) после трех.

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