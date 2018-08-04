Актёр театра Кабуки превратился в юную девушку во Владивостоке

Напомним, перед выступлениями прошла пресс-конференция, на которой выступили генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико и соорганизаторы из Ассоциации «Япония и Владивосток». Об истории Кабуки рассказал доцент университета Сираюри Хиоки Такаюки, а на вопросы ответили актёры театра Итикава Саданзи IV и Итикава Цутаносукэ III.

Кабуки, театр более чем с четырёхсотлетней историей, известен во всём мире как часть национальной культуры Японии и объект культурного наследия ЮНЕСКО. Символично, что гастроли театра кабуки в СССР начались в июле 1928 года именно в столице Приморья. Тогда, в гостинице «Золотой Рог» организовали дружественный прием японских артистов и первых лиц города. Спустя 90 лет кабуки вновь посетил Владивосток. На представлении побывала и съёмочная группа 8 канала.