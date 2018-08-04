Актёр театра Кабуки превратился в юную девушку во Владивостоке
Японец показал процесс перевоплощения мужчины в женщину — репортаж 8 канала.
Японец показал процесс перевоплощения мужчины в женщину — репортаж 8 канала.
Выступления актёров японского национального театра Кабуки, посвящённые 90-летию гастролей в России, прошли накануне во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.
Напомним, перед выступлениями прошла
Кабуки, театр более чем с четырёхсотлетней историей, известен во всём мире как часть национальной культуры Японии и объект культурного наследия ЮНЕСКО. Символично, что гастроли театра кабуки в СССР начались в июле 1928 года именно в столице Приморья. Тогда, в гостинице «Золотой Рог» организовали дружественный прием японских артистов и первых лиц города. Спустя 90 лет кабуки вновь посетил Владивосток. На представлении побывала и съёмочная группа 8 канала.