NASA опубликовало аудиозаписи высадки на Луну
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На сайте NASA в открытом доступе появились аудиозаписи миссии «Аполлон-11», в ходе которой американские астронавты высадились на Луну.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На сайте NASA в открытом доступе появились аудиозаписи миссии «Аполлон-11», в ходе которой американские астронавты высадились на Луну.
Для этого специалисты NASA в сотрудничестве с Университетом Техаса в Далласе оцифровали 170 магнитофонных лент, записанных во время миссии. Опубликованные материалы содержат более 19 тысяч часов хроники.
На одном из аудио также можно услышать легендарную фразу, произнесенную Нилом Армстронгом: «Один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества».
Космический корабль «Аполлон-11» запустили в космос 16 июля 1969 года, а 20 июля Нил Армстронг и Эдвин Олдрин посадили лунный модуль на поверхности Луны. В ходе миссии астронавты установили на месте посадки флаг США, сфотографировали пейзажи Луны на стереоскопическую фотокамеру и собрали 21,55 килограмма образцов лунного грунта.
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