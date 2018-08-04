80-летие Хасанских событий отпразднуют в Приморье

По информации департамента внутренней политики Приморья, блок памятных мероприятий стартовал с краевого автопробега, который завершится 11 августа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
«Участники автопробега проедут по населенным пунктам Хасанского района, где проведут серию лекций, посвященных Хасанским событиям», — отметили в ведомстве.
4 августа в поселке Посьет состоится митинг и парадное прохождение военнослужащих, праздничный концерт, прозвучит салют Победы.
В этот же день во Владивостоке на территории Минного городка пройдет
6 августа в поселке Хасан во время митинга состоится открытие воинского памятника, к которому жители и гости населенного пункта возложат цветы. С 13.00 здесь начнется краевая тематическая программа «Мы в боях отстояли…». На озере Хасан пройдет лития и спустят плот Памяти по погибшим воинам 1938 года.
7 августа в селе Гвоздево на железнодорожной станции пройдет митинг, вечерняя проверка пограничников, а также праздничный концерт.
В этот же день митинг и
8 августа в селе Барабаш у памятника «Скорбящие вдовы» пройдет митинг и вечерняя проверка 26-ти Героев Хасана.
10 августа — празднуют в Славянке. На центральной площади здесь пройдет митинг «Росла наша слава в боях у Хасана», возложение цветов и венков к мемориалу «Память» и военный парад военнослужащих пятой армии. Вечером состоится театрализованное представление «Хасан наша память и слава», а также всенародная акция «Свеча памяти» и салют Победы.
11 августа в Славянке на стадионе «Юность» запланировано проведение спортивных мероприятий.
В этот же день будут подведены итоги автопробега.