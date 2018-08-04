Взрыв цвета устроили перед кинотеатром «Хабаровск»
Фестиваль красок собрал несколько сотен хабаровчан.
Фестиваль красок собрал несколько сотен хабаровчан.
Фестиваль красок прошел в Хабаровске. Несколько сотен жителей краевой столицы раскрасили друг друга во все цвета спектра — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Цветное безумие началось ровно в пять часов вечером в пятницу. На площади перед кинотеатром «Хабаровск» собрались и стар и млад. Самому старшему участнику было явно за пятьдесят, самому молодому не исполнилось и двух лет.
Это уже второй такой фестиваль в Хабаровске в этом году, первый прошел в парковой зоне стадиона «Динамо», правда тогда, говорят организаторы, площадка была не такая удобная — слишком тесно и прохожие жаловались.
— Вообще фестиваль ориентирован на молодежь, но мы рады что сегодня сюда пришли и люди старшего поколения, и семьи, — рассказывает региональный представитель арт- проекта «Вместе зажигаем», один из организаторов фестиваля, Виктория Михайлова. — Вообще обсыпать друг друга краской придумали в Индии и раньше праздник носил религиозную окраску, но мы ни к какой религии отношения не имеем, у нас это просто праздник. Чтобы люди пришли и сделали это день лета ярче. В этот раз очень повезло — нет жары и тепло, самое оно чтобы повеселиться.
Раз в полчаса диджей собирал всех, кто пришел на праздник к сцене, люди вели обратный отсчет и устраивали настоящий взрыв красок подбрасывая цветной порошок в воздух.
— Я не хотел идти, — делится впечатлениями Михаил. —
Кстати, краски, утверждают организаторы, абсолютно безвредны. Они сделаны из кукурузного крахмала и пищевого красителя. Даже если попадут в глаза или рот — никаких негативных последствий не будет. И еще один плюс — краситель очень легко смывается даже холодной водой, не оставляя никаких следов ни на коже, ни на одежде.