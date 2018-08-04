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09:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Взрыв цвета устроили перед кинотеатром «Хабаровск»

Фестиваль красок собрал несколько сотен хабаровчан.

Источник: Хабаровский край сегодня

Фестиваль красок прошел в Хабаровске. Несколько сотен жителей краевой столицы раскрасили друг друга во все цвета спектра — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Цветное безумие началось ровно в пять часов вечером в пятницу. На площади перед кинотеатром «Хабаровск» собрались и стар и млад. Самому старшему участнику было явно за пятьдесят, самому молодому не исполнилось и двух лет.

Это уже второй такой фестиваль в Хабаровске в этом году, первый прошел в парковой зоне стадиона «Динамо», правда тогда, говорят организаторы, площадка была не такая удобная — слишком тесно и прохожие жаловались.

 — Вообще фестиваль ориентирован на молодежь, но мы рады что сегодня сюда пришли и люди старшего поколения, и семьи, — рассказывает региональный представитель арт- проекта «Вместе зажигаем», один из организаторов фестиваля, Виктория Михайлова. — Вообще обсыпать друг друга краской придумали в Индии и раньше праздник носил религиозную окраску, но мы ни к какой религии отношения не имеем, у нас это просто праздник. Чтобы люди пришли и сделали это день лета ярче. В этот раз очень повезло — нет жары и тепло, самое оно чтобы повеселиться.

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Раз в полчаса диджей собирал всех, кто пришел на праздник к сцене, люди вели обратный отсчет и устраивали настоящий взрыв красок подбрасывая цветной порошок в воздух.

 — Я не хотел идти, — делится впечатлениями Михаил. — Все-так пятница, конец трудовой недели. Но семья настояла, пришел, и теперь не жалею. Тут здорово, можно потанцевать, можно обсыпать краской, знаете — это как попасть в детство — абсолютная свобода от условностей. Мне жена уже и за шиворот краски насыпала и всю футболку покрасила. Дети и я тоже в долгу не остались. Настоящий праздник непослушания. Мне кажется это очень полезно для наших отношений, позволяет лучше понять друг друга, доверять своим близким.

Кстати, краски, утверждают организаторы, абсолютно безвредны. Они сделаны из кукурузного крахмала и пищевого красителя. Даже если попадут в глаза или рот — никаких негативных последствий не будет. И еще один плюс — краситель очень легко смывается даже холодной водой, не оставляя никаких следов ни на коже, ни на одежде.

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