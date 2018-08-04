Взрыв цвета устроили перед кинотеатром «Хабаровск»

Источник: Хабаровский край сегодня

Фестиваль красок прошел в Хабаровске. Несколько сотен жителей краевой столицы раскрасили друг друга во все цвета спектра — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Цветное безумие началось ровно в пять часов вечером в пятницу. На площади перед кинотеатром «Хабаровск» собрались и стар и млад. Самому старшему участнику было явно за пятьдесят, самому молодому не исполнилось и двух лет.

Это уже второй такой фестиваль в Хабаровске в этом году, первый прошел в парковой зоне стадиона «Динамо», правда тогда, говорят организаторы, площадка была не такая удобная — слишком тесно и прохожие жаловались.

— Вообще фестиваль ориентирован на молодежь, но мы рады что сегодня сюда пришли и люди старшего поколения, и семьи, — рассказывает региональный представитель арт- проекта «Вместе зажигаем», один из организаторов фестиваля, Виктория Михайлова. — Вообще обсыпать друг друга краской придумали в Индии и раньше праздник носил религиозную окраску, но мы ни к какой религии отношения не имеем, у нас это просто праздник. Чтобы люди пришли и сделали это день лета ярче. В этот раз очень повезло — нет жары и тепло, самое оно чтобы повеселиться.

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Раз в полчаса диджей собирал всех, кто пришел на праздник к сцене, люди вели обратный отсчет и устраивали настоящий взрыв красок подбрасывая цветной порошок в воздух.

— Я не хотел идти, — делится впечатлениями Михаил. — Все-так пятница, конец трудовой недели. Но семья настояла, пришел, и теперь не жалею. Тут здорово, можно потанцевать, можно обсыпать краской, знаете — это как попасть в детство — абсолютная свобода от условностей. Мне жена уже и за шиворот краски насыпала и всю футболку покрасила. Дети и я тоже в долгу не остались. Настоящий праздник непослушания. Мне кажется это очень полезно для наших отношений, позволяет лучше понять друг друга, доверять своим близким.