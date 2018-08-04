Владивостокцы скупают волнистых попугаев

Сервис объявлений Юла выяснил, какие породы попугаев самые популярные в городе и во сколько обойдется их покупка, сообщает РИА VladNews. Оказалось, что во Владивостоке к лету в 2 раза вырос спрос на попугаев. Средняя цена этих пернатых в городе составила 1 920 рублей, что на 10% ниже средней цены по стране. Дороже всего попугаев продавали в Сочи (6 250 рублей), а самые низкие цены оказались в Липецке (900 рублей).

Выгоднее всего приобретать попугаев в июле — в этом месяце владивостокцы продавали их дешевле всего (за 780 рублей в среднем). А дороже всего пернатые стоили в апреле со средней ценой 7 020 рублей за особь. Самой популярной породой у владивостокцев стали волнистые попугаи. На них пришлось каждое второе объявление в городе на Юле. На втором месте оказались австралийские кореллы — 5% от всех предложений по продаже попугаев в этом году.