Россия предоставила Казахстану доступ к «военному» сигналу ГЛОНАСС

Как рассказал РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский, этот сигнал сегодня служит для решения тех задач, которые раньше выполняли военные топографы, а его применение в вооруженных силах чрезвычайно широко.

Как рассказал РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский, этот сигнал сегодня служит для решения тех задач, которые раньше выполняли военные топографы, а его применение в вооруженных силах чрезвычайно широко.

«Например, для определения местоположения образцов вооружения и военной техники, командных пунктов, для подготовки данных для высокоточных систем вооружения самых разных. Это и ствольная артиллерия, и реактивные системы залпового огня, и баллистические ракеты, и для размещения позиций и определения основных направлений действий, например зенитно-ракетных комплексов», — сказал Мураховский.

При этом, по словам эксперта, «гражданский» сигнал ГЛОНАСС обеспечивает хорошую точность по широте и долготе, а «военный» нужен для получения точных навигационных данных по высоте над уровнем моря. Ошибка по этому показателю у «гражданских» систем может достигать 200−300 метров, что совершенно неприемлемо для военных задач. С помощью высокоточного сигнала и станций дифференциальных поправок удается достичь достаточной точности и по высоте.

Ранее было известно о том, что Россия предоставила доступ к такому сигналу лишь Индии в 2010 году и Алжиру в 2018 году.