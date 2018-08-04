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14:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Минздрав открестился от запрета абортов

Минздрав России не устанавливал временный мораторий на операции по прерыванию беременности. Об этом агентству ТАСС заявили в пресс-службе министерства.

«Ведомством было направлено в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение акции. “Подари мне жизнь!” носит просветительский характер и никаких указаний на увеличение продолжительности так называемых “дней тишины” не было», — пояснили в Минздраве.

3 августа СМИ узнали, что Министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области приняли решение о введении временного моратория на аборты. Запрет длится с 31 июля по 3 августа.

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«Дни тишины» — срок от двух до семи суток с момента обращения женщины в медицинское учреждение, в течении которого она может передумать и отказаться от прерывания беременности.

В 2012 году врачи получили право отказаться от проведения аборта по религиозным убеждениям согласно пункту 3 статьи 70 «Лечащий врач» закона «Об основах охраны здоровья граждан в России».

В апреле стало известно, что жительницу Старого Оскола (Белгородская область) отправили за «разрешением» на аборт к священнослужителям: без его подписи в обходном листе ей отказались прервать беременность.

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