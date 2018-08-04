Эксперты рассказали, как уберечь смартфон от перегрева в жару

Источник: Reuters

Всю эту неделю столбик термометра в столичном регионе колебался около отметки плюс 30 градусов. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Москве температура воздуха немного спадет, но все равно будет выше 25 градусов. Хотя аномальной жары, подобно установившейся в Европе, не ожидается, температура в Москве будет почти на 9 градусов выше климатической нормы, отмечают специалисты.

Высокая температура воздуха может привести к перегреву электронных устройств, однако такие случаи довольно редки, рассказал агентству исполнительный директор исследовательской компании Strategy Analytics Нил Моустон (Neil Mawston).

«Такое происходит очень редко. Современные гаджеты перед выпуском в продажу тщательно тестируют на эффективность работы в условиях экстремального холода и жары. По нашим оценкам, менее 0,0001% всех проданных смартфонов во всем мире перегреются до опасного уровня в этом году», — рассказал он.

Снять чехол и спрятать от солнца

Производители смартфонов назвали несколько правил безопасного обращения со смартфоном в жаркий день.

«Как правило, электронные устройства в той или иной мере подвергаются воздействию условий окружающей среды. Чтобы смартфон не перегревался на жаре, нужно помнить несколько простых правил: снять защитный чехол, не перегружать смартфон тяжелыми играми или видео и не оставлять его под прямыми солнечными лучами», — сказала старший менеджер по маркетингу Huawei Consumer Business Group Ольга Кобельская.

Мы рекомендуем не использовать смартфон на протяжении длительного периода времени под прямыми солнечными лучами, при температурах выше 35 градусов. Нил Моустон исполнительный директор исследовательской компании Strategy Analytics