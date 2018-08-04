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09:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Лучшие железнодорожники получили награды в Хабаровске

Специалистов поздравил губернатор края.

В честь Дня железнодорожника в Хабаровске провели торжественный прием и открыли парк. Лучших сотрудников РЖД поздравил глава региона Вячеслав Шпорт, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Наградами Российской Федерации отметили наиболее отличившихся работников РЖД. Так, начальник дистанционной мастерской Хабаровской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Александр Гурелев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоили начальнику Дальневосточной дирекции инфраструктуры Сергею Максимцеву. Лучшим работникам ДВЖД губернатор вручил благодарственные письма.

Вячеслав Шпорт напомнил, что День железнодорожника — это праздник самого большого трудового коллектива края. Работу БАМа и Транссиба обеспечивают более 21 тысячи человек. К тому же ДВЖД — это крупнейший налогоплательщик, который вносит большой вклад в развитие транспортной инфраструктуры региона.

«Учитывая многолетние, партнерские отношения между правительством края и Дальневосточной железной дорогой, уверен в успешном решении поставленных задач государственной важности. Благодаря высоким компетенциям специалистов железная дорога всегда была, есть и будет локомотивом развития территории. Выражаю вам признательность за высокий профессионализм, весомый вклад в решение социально-экономических задач региона», — сказал Вячеслав Шпорт.

Также в Хабаровске открыли парк Дворца культуры железнодорожников, где установили памятник первому паровозу России — это точная копия локомотива, созданного семьей Черепановых. Изготовили ее работники ДВЖД.

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