Лучшие железнодорожники получили награды в Хабаровске
Специалистов поздравил губернатор края.
Специалистов поздравил губернатор края.
В честь Дня железнодорожника в Хабаровске провели торжественный прием и открыли парк. Лучших сотрудников РЖД поздравил глава региона Вячеслав Шпорт, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Наградами Российской Федерации отметили наиболее отличившихся работников РЖД. Так, начальник дистанционной мастерской Хабаровской механизированной дистанции
Вячеслав Шпорт напомнил, что День железнодорожника — это праздник самого большого трудового коллектива края. Работу БАМа и Транссиба обеспечивают более 21 тысячи человек. К тому же ДВЖД — это крупнейший налогоплательщик, который вносит большой вклад в развитие транспортной инфраструктуры региона.
«Учитывая многолетние, партнерские отношения между правительством края и Дальневосточной железной дорогой, уверен в успешном решении поставленных задач государственной важности. Благодаря высоким компетенциям специалистов железная дорога всегда была, есть и будет локомотивом развития территории. Выражаю вам признательность за высокий профессионализм, весомый вклад в решение
Также в Хабаровске открыли парк Дворца культуры железнодорожников, где установили памятник первому паровозу России — это точная копия локомотива, созданного семьей Черепановых. Изготовили ее работники ДВЖД.