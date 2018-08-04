Романовых из тридцати пород деревьев выставили в Хабаровске

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчане и гости города могут познакомиться с картинами, выполненными в стиле маркетри, то есть мозаики по дереву. Особенность технологии в том, что мастера проводят тонкий спил древесины толщиной до 1 мм. Все компоненты размещают на «рубашке» по заранее заготовленному эскизу, а сама работа требует усидчивости и внимания к малейшим деталям.

Небольшую выставку организовал мастер с полувековым стажем. Сейчас в его коллекции чуть более 80 картин: портреты, пейзажи. Но данную экспозицию представляют иконы. Так, например, наиболее заметным является изображение семьи Романовых — самая большая из представленных работ создавалась год, а детали выпиливались из 30 пород деревьев.

— В этом году отмечается памятная дата со дня расстрела царской семьи, к этому и приурочена моя выставка, — рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» мастер Анатолий Писквич.

— А вообще я не очень люблю создавать лица, особенно портреты женщин и детей. Потому что дерево немного старит, и в итоге образ получается не идентичным. С мужчинами в этом плане проще. Кстати, у меня есть вырезанный из дерева Владимир Путин, стоящий на фоне хабаровского утеса Вячеслав Шпорт и Юрий Трутнев. Губернатора я встретил на «Ярмарке мастеров», тогда он оценил мои работы и даже взял визитку. Именно после этого я приступил к созданию его портрета, а также полпреда и президента.

Кстати, картины, которые вырезает Анатолий Писквич, создаются из дальневосточных пород деревьев: ясень, орех, липа, береза, кедр, осина, бархат, дуб, кедр. Лишь иногда в качестве вставок используются экзотические: южный орех, красное дерево, черное дерево, кипарис.

На Дальнем Востоке есть лишь несколько мастеров, владеющих маркетри. Собеседник уточняет, что интерес к этой технике угасает.

— Раньше это было популярно — создавать эксклюзивные резные работы. Сейчас наше ремесло уходит на задворки и потихоньку забывается. Обидно — за 45 лет занятия мозаикой по дереву, накопил большие знания, опыт и даже секреты технологии, а передать все это некому. Просто потому, что желающих нет, — сожалеет Анатолий Писквич.