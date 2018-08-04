Найденного у берегов Чукотки американца доставили в Анадырь
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг — РИА Новости. Гражданина США, который был найден у берегов Чукотки, доставили в Анадырь, сообщили РИА Новости в администрации города.
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг — РИА Новости. Гражданина США, который был найден у берегов Чукотки, доставили в Анадырь, сообщили РИА Новости в администрации города.
В пятницу появилась информация о задержании гражданина США в селе Лаврентия. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что американец Джон Мартин Уильям Третий, который зарегистрирован в городе Солдотна, штат Аляска, а проживает в Анкоридже, путешествовал по реке Юкон и на лодке случайно оказался в открытом море, после чего его вынесло к берегам Чукотки.
В генконсульстве США во Владивостоке сообщили, что в курсе ситуации, дипмиссия работает с местными властями и оказывает консульские услуги.