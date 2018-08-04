Найденного у берегов Чукотки американца доставили в Анадырь

Источник: РИА Новости

«Он находится в Анадыре… У нас всем необходимым людей всегда обеспечивают и оказывают всю необходимую помощь вне зависимости от гражданства человека», — сказал собеседник.

В пятницу появилась информация о задержании гражданина США в селе Лаврентия. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что американец Джон Мартин Уильям Третий, который зарегистрирован в городе Солдотна, штат Аляска, а проживает в Анкоридже, путешествовал по реке Юкон и на лодке случайно оказался в открытом море, после чего его вынесло к берегам Чукотки.

По ее словам, путешественник уже прошел медицинское обследование, он находится в удовлетворительном состоянии.