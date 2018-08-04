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08:16 (мск), источник: РИА Новости

Найденного у берегов Чукотки американца доставили в Анадырь

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг — РИА Новости. Гражданина США, который был найден у берегов Чукотки, доставили в Анадырь, сообщили РИА Новости в администрации города.

Источник: РИА Новости
«Он находится в Анадыре… У нас всем необходимым людей всегда обеспечивают и оказывают всю необходимую помощь вне зависимости от гражданства человека», — сказал собеседник.

В пятницу появилась информация о задержании гражданина США в селе Лаврентия. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что американец Джон Мартин Уильям Третий, который зарегистрирован в городе Солдотна, штат Аляска, а проживает в Анкоридже, путешествовал по реке Юкон и на лодке случайно оказался в открытом море, после чего его вынесло к берегам Чукотки.

По ее словам, путешественник уже прошел медицинское обследование, он находится в удовлетворительном состоянии.

В генконсульстве США во Владивостоке сообщили, что в курсе ситуации, дипмиссия работает с местными властями и оказывает консульские услуги.

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