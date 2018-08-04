Заблудившуюся в лесу пенсионерку нашли полицейские и спасатели в Иркутской области

Чета пенсионеров из Ангарска приехала в лес под Шелеховым, чтобы собрать ягоды. Однако в какой-то момент женщина сбилась с пути и заблудилась. В полицию сообщил супруг ангарчанки. В лес выехали сотрудники полиции и МЧС.

— Сотрудники незамедлительно приступили к поискам заблудившейся пенсионерки. Опросив мужа разыскиваемой, установили примерное местонахождение женщины и приступили к прочесыванию заданных координат, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.