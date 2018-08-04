Заблудившуюся в лесу пенсионерку нашли полицейские и спасатели в Иркутской области
Женщина сбилась с пути.
Женщина сбилась с пути.
Чета пенсионеров из Ангарска приехала в лес под Шелеховым, чтобы собрать ягоды. Однако в
— Сотрудники незамедлительно приступили к поискам заблудившейся пенсионерки. Опросив мужа разыскиваемой, установили примерное местонахождение женщины и приступили к прочесыванию заданных координат, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Через два часа полицейские нашли женщину живой и здоровой. Ей предложили медицинскую помощь, от которой она отказалась.