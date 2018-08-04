Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лепс ударил телеведущую Михееву
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
Светлана Лобода перевезла новорожденную дочку в Россию
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
10 вопросов, которыми стоит задаться до свадьбы
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
В России предложили наказать Индию за Су-57
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Возможная девушка Петросяна точная копией Степаненко - мнение СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
Кэти Холмс и Джейми Фокс целовались и дурачились на пляже
Виктория Бекхэм забыла надеть бюстгальтер под кружевной топ
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
1010 стран с самым дешевым бензином
10:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Заблудившуюся в лесу пенсионерку нашли полицейские и спасатели в Иркутской области

Женщина сбилась с пути.

Чета пенсионеров из Ангарска приехала в лес под Шелеховым, чтобы собрать ягоды. Однако в какой-то момент женщина сбилась с пути и заблудилась. В полицию сообщил супруг ангарчанки. В лес выехали сотрудники полиции и МЧС.

— Сотрудники незамедлительно приступили к поискам заблудившейся пенсионерки. Опросив мужа разыскиваемой, установили примерное местонахождение женщины и приступили к прочесыванию заданных координат, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Через два часа полицейские нашли женщину живой и здоровой. Ей предложили медицинскую помощь, от которой она отказалась.

Все новости региона
 Бывший курьер взяток может посадить экс-президента Аргентины в тюрьму
Госдума обсудит изменения пенсионной системы досрочно
В Красноярском крае при крушении Ми-8 погибли 18 человек
В Сочи нашли тело одного из двух детей, которых унесло течением
Стена на границе США и Мексики начинает принимать очертания
Стало известно о тайном предложении России США по Сирии
Джулиана Ассанжа лишают дипломатического укрытия
В Росстате рассказали, насколько выросла зарплата россиян
Путин подписал закон о повышении НДС до 20%
Спорт
Видаль официально перешел из «Баварии» в «Барселону» Полузащитник сборной Чили по футболу Артуро Видаль покинул мюнхенскую «Баварию» и стал игроком испанской «Барселоны»
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь