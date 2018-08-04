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17:29 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске на ул. 9 мая спилили 25 лиственниц и берез

По плану мэрии, здесь должны появиться дорожки для скандинавской ходьбы.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске на улице 9 мая вырубили сквер. Рабочие бензопилами вырезали 25 взрослых лиственниц и берез. Об этом сообщают жители в соцсетях.

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По информации депутата Горсовета Александра Глискова, рубили с разрешения городских чиновников. По плану, здесь должны обустроить новый сквер с велодорожками и дорожками для скандинавской ходьбы.

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