В Красноярске на ул. 9 мая спилили 25 лиственниц и берез
По плану мэрии, здесь должны появиться дорожки для скандинавской ходьбы.
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По плану мэрии, здесь должны появиться дорожки для скандинавской ходьбы.
В Красноярске на улице 9 мая вырубили сквер. Рабочие бензопилами вырезали 25 взрослых лиственниц и берез. Об этом сообщают жители в соцсетях.
По информации депутата Горсовета Александра Глискова, рубили с разрешения городских чиновников. По плану, здесь должны обустроить новый сквер с велодорожками и дорожками для скандинавской ходьбы.