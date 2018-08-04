Что ожидает приморцев после сильных ливней, рассказали синоптики

В начале недели погоду Приморья начнёт определять гребень охотского антициклона. После дождливых выходных на большей территории края осадки прекратятся, и прояснит. Температура ночью составит плюс 10−18 градусов. Днём в континентальной части будет жарко, до плюс 32-х градусов, на побережье прохладно, 17−24 градуса. Однако на этот раз погожие дни в Приморье надолго не задержатся. Уже к середине недели снова подойдут активные фронтальные разделы и погода испортится. Вновь начнутся дожди. Температурный фон понизится на 1−3 градуса.