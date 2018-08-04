Что ожидает приморцев после сильных ливней, рассказали синоптики
На следующей неделе, с 6 по 12 августа, погода в Приморье будет переменчивой, об этом DEITA. RU сообщили в Примгидромете.
На следующей неделе, с 6 по 12 августа, погода в Приморье будет переменчивой, об этом DEITA. RU сообщили в Примгидромете.
В начале недели погоду Приморья начнёт определять гребень охотского антициклона. После дождливых выходных на большей территории края осадки прекратятся, и прояснит. Температура ночью составит плюс 10−18 градусов. Днём в континентальной части будет жарко, до плюс 32-х градусов, на побережье прохладно, 17−24 градуса. Однако на этот раз погожие дни в Приморье надолго не задержатся. Уже к середине недели снова подойдут активные фронтальные разделы и погода испортится. Вновь начнутся дожди. Температурный фон понизится на 1−3 градуса.
После прекращения дождей в начале недели в верховьях рек на малых водотоках начнётся спад уровня воды. Новые дожди остановят его — возможен дополнительный подъём уровней. В среднем и нижнем течении рек в начале недели подъём воды дождевого паводка продолжится, а новые дожди увеличат высоту подъёма уровня воды.
Во Владивостоке в начале недели преимущественно без осадков. В середине недели не исключены дожди. Под влиянием охотского антициклона температурный фон пониженный: ночью до плюс 20, а днём теплее на 1−4 градуса.
Екатерина Лапкина.