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09:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Что ожидает приморцев после сильных ливней, рассказали синоптики

На следующей неделе, с 6 по 12 августа, погода в Приморье будет переменчивой, об этом DEITA. RU сообщили в Примгидромете.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: ДЕЙТА

В начале недели погоду Приморья начнёт определять гребень охотского антициклона. После дождливых выходных на большей территории края осадки прекратятся, и прояснит. Температура ночью составит плюс 10−18 градусов. Днём в континентальной части будет жарко, до плюс 32-х градусов, на побережье прохладно, 17−24 градуса. Однако на этот раз погожие дни в Приморье надолго не задержатся. Уже к середине недели снова подойдут активные фронтальные разделы и погода испортится. Вновь начнутся дожди. Температурный фон понизится на 1−3 градуса.

После прекращения дождей в начале недели в верховьях рек на малых водотоках начнётся спад уровня воды. Новые дожди остановят его — возможен дополнительный подъём уровней. В среднем и нижнем течении рек в начале недели подъём воды дождевого паводка продолжится, а новые дожди увеличат высоту подъёма уровня воды.

Во Владивостоке в начале недели преимущественно без осадков. В середине недели не исключены дожди. Под влиянием охотского антициклона температурный фон пониженный: ночью до плюс 20, а днём теплее на 1−4 градуса.

Екатерина Лапкина.

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