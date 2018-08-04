На большей части Казахстана ожидаются дожди
Ночью и утром на севере и в центре ожидается туман.
Ночью и утром на севере и в центре ожидается туман.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдут дожди с грозами, шквал, возможен град, усилится ветер, ночью и утром на севере и в центре ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Акмолинской,
В Алматинской, Актюбинской, местами в Жамбылской,
В Кызылординской, местами в Туркестанской, Актюбинской, Атырауской,
Погода в Алматы днем 30°, ясно.
Погода в Астане днем 26°, преимущественно ясно.