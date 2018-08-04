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07:16 (мск), источник: Zakon.kz

На большей части Казахстана ожидаются дожди

Ночью и утром на севере и в центре ожидается туман.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 83% 763 мм рт. ст. 3 м/с

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдут дожди с грозами, шквал, возможен град, усилится ветер, ночью и утром на севере и в центре ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами возможен шквал, днем град, усиление ветра 15−20 м/с, ночью и утром — туман. В Алматинской, Костанайской, днем в Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской областях ожидается усиление ветра 15−20 м/с, в Атырауской днем — шквал. Днем в Павлодарской области местами усиление ветра 15−20 м/с, возможен град. В Карагандинской области днем усиление ветра 15−20 м/с, ночью туман.

В Алматинской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, местами в Туркестанской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 30°, ясно.

Погода в Астане днем 26°, преимущественно ясно.

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