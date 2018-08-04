Узбекистан вышел в лидеры конкурса «Дорожный патруль»

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Сборные Узбекистана, России и Китая вышли в лидеры конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр «Арми-2018» после «военно-технической эстафеты».

Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«По результатам соревнований места распределились следующим образом: 1 место — команда Российской Федерации, 2 место — команда Китайской Народной Республики, третье — команда Республики Узбекистан, четвертое — команда Исламской Республики Иран и пятое — команда Республики Армения», — говорится в сообщении.

Поясняется, что в «военно-технической эстафете» участники команд выполняли заезды по автодрому на патрульных автомобилях Lada Vesta, преодолевали искусственные препятствия «Косогор», «Холм» «Железнодорожный переезд», «Ограниченные проезды», а также выполняли нормативы по оказанию первой помощи пострадавшему в результате условного ДТП, тушению пожара на месте ДТП, а также практической стрельбе из автомата АКСУ и пистолета ПМ.