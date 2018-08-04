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11:10 (мск), источник: Om1.ru

В Омске средний возраст женщин 42 года, мужчин — 36 лет

На 1 000 омичей приходится 1 203 омичек.

На 1 января 2018 года в Омске проживает более 1 млн 172 тыс людей. Как отметили в Омскстате. Больше всего людей проживает в Центральном округе — 274,1 тыс человек.

Кроме того, по подсчетам специалистов в Омске на 1 000 мужчин приходится 1 203 женщин. А средний возраст представительниц прекрасного пола 42 года. Это на шесть лет больше, чем у мужчин.

Также в 2017 году на 4 000 увеличилось число подростков.

 — В 2017 году в городе Омске родилось 13148 детей (6741 мальчик, 6407 девочек). В их числе 163 двойни и 4 тройни. Большинство детей (82,4%) рождены в зарегистрированном браке, — отметили специалисты ведомства.

Органы ЗАГС 2017 году зарегистрировали 8 694 брака. Средний возраст невест 20−29 лет, а женихов 25−34.

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