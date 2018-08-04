В Омске средний возраст женщин 42 года, мужчин — 36 лет

На 1 января 2018 года в Омске проживает более 1 млн 172 тыс людей. Как отметили в Омскстате. Больше всего людей проживает в Центральном округе — 274,1 тыс человек.

Кроме того, по подсчетам специалистов в Омске на 1 000 мужчин приходится 1 203 женщин. А средний возраст представительниц прекрасного пола 42 года. Это на шесть лет больше, чем у мужчин.

Также в 2017 году на 4 000 увеличилось число подростков.

— В 2017 году в городе Омске родилось 13148 детей (6741 мальчик, 6407 девочек). В их числе 163 двойни и 4 тройни. Большинство детей (82,4%) рождены в зарегистрированном браке, — отметили специалисты ведомства.