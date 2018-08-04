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11:15 (мск), источник: Om1.ru

Бурков пробежался по омским дорогам и сделал выводы

Губернатор принял участие в забеге на три километра.

Источник: Om1.ru

Врио губернатора Омской области Александр Бурков сегодня принял участие в Сибирском международном марафоне.

Глава региона пробежал трёхкилометровую дистанцию, а после поделился своими впечатлениями. Отметим, что в SIM Бурков принимает участие впервые.

Александр Бурков:

Марафон — это праздник, спортивный праздник, большой подарок Омску ко дню его рождения. Впервые в истории в нём принимают участие спортсмены из 25 стран мира. Это говорит о том, что лёгкая атлетика пользуется популярностью во всём мире. Что приятно, на трассу выходили целые семьи с детишками, жёны, мужья, бабушки. Сам я вышел потому, что всегда занимался лёгкой атлетикой, получал от спорта большое удовольствие. Любовь к бегу прививалась с детства, со школьной скамьи. Трасса в Омске удобная, но понимаешь, что с дорогами нам ещё нужно поработать. Зато вид красивый, особенно когда поднимаешься на мост. Погода благоволит тем, кто вышел на марафонскую дистанцию, думаю, будет хороший финиш без травм и сходов с дистанции.

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