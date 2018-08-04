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09:55 (мск), источник: Губерния онлайн

Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку в 465 сантиметров

Вода подтопила 192 подворья в районе краевой столицы.

В Хабаровском крае продолжают следить за гидрологической обстановкой. По информации khabmeteo.ru, сегодня, 4 августа, уровень Амура у столицы региона составил 466 сантиметров, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что гребень паводка ждут в регионе в районе 6 августа — уровень Амура у Хабаровска, по прогнозам гидрологов, достигнет 470−520 сантиметров. Сейчас же, по сведениям правительства края, гребень паводка находится у села Ленинского Еврейской автономной области. На Амуре от села Нижнеспасского (ЕАО) до села Богородского Хабаровского края наблюдаются подъемы на 10−18 сантиметров в сутки.

Пока в районе Хабаровска на островах Кабельный, Большой Уссурийский и в поселке Корсаково подтоплены 192 дачных участка (всего их там 2750). С этих территорий вывозится урожай и имущество людей.

Ожидается, что в течение двух суток Амур у Хабаровска подрастет еще на 20−25 сантиметров. Оперативные службы края наблюдают за обстановкой и готовы при необходимости помочь местным жителям. Добавим, что в мэрии на случай серьезного подтопления приготовили насосы и мешки с песком.

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