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11:17 (мск), источник: Om1.ru

В мэрии Омска рассказали, где можно парковаться в День города

Департамент транспорта составил карту.

Источник: Om1.ru

Сегодня в День города многие центральные магистрали в Омске перекрыты. Однако многое горожане все равно приехали на личном транспорте. Для удобства омичей в департаменте транспорта сделали удобную карту, где указаны территории для парковки.

Синим цветом обозначена территория проведения флоры. Места, разрешенные для парковки, отмечены красным. Зеленым цветом выделены зоны возможных мест для парковок, а пунктиром обозначены зоны действия закона 3.27 «Остановка запрещена».

А на второй карте обозначены места перекрытия дорог. Красным цветом перекрыты дороги на время проведения всего праздника. Розовым и синим цветом — места перекрытия до 15:30. Зеленым цветом выделены зоны для парковки автомобилей.

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