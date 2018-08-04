В мэрии Омска рассказали, где можно парковаться в День города

Источник: Om1.ru

Сегодня в День города многие центральные магистрали в Омске перекрыты. Однако многое горожане все равно приехали на личном транспорте. Для удобства омичей в департаменте транспорта сделали удобную карту, где указаны территории для парковки.

Синим цветом обозначена территория проведения флоры. Места, разрешенные для парковки, отмечены красным. Зеленым цветом выделены зоны возможных мест для парковок, а пунктиром обозначены зоны действия закона 3.27 «Остановка запрещена».