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08:07 (мск), источник: Sputnik.md

Точный прогноз погоды в Молдове: самое время загорать

Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды, народные приметы и традиции.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 83% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. В субботу в Молдове будет солнечная и жаркая погода — это повод провести выходные на пляже. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +15, +20 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +27, +32 градуса.

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 2−7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Эти выходные будут подходящими для отдыха на природе и у открытых водоемов. Погода практически не изменится и в воскресенье. Температура воздуха ночью 5 августа составит +16, +21 градус, днем ожидается от +28 до +33 градусов.

А вот в понедельник в центре и на севере страны метеорологи прогнозируют кратковременные грозовые дожди. Однако прохлады они вместе с собой не принесут. В Молдове останется так же жарко — ночью +16, +21 градус, а днем +28, +33 градуса. Вся последующая неделя окажется такой же знойной.

Праздники и народные приметы

В церковном календаре на 5 августа приходится день памяти святых Феофила, Трофима и тринадцати мучеников, пострадавших в период гонений, организованных в отношении христиан императором Диоклетианом в III—IV вв.

Раньше не принято было спать допоздна 5 августа. Еще к этому дню в лесу поспевали ягоды, и отправлялись их собирать. Хозяйкам необходимо было успеть сделать домашние заготовки — компоты, варенье, джемы. Поэтому, в народе день 5 августа часто называли Калинник-Малинник. Аналогично появилось называние дня Трофим-Бессонник — некогда было спать.

Считалось, если человек родился 5 августа, то ему покровительствует тополь. Говорили, что в трудную минуту нужно подойти к своему дереву-талисману и обнять его. Это поможет успокоиться и найти правильное решение.

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