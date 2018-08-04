Точный прогноз погоды в Молдове: самое время загорать

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. В субботу в Молдове будет солнечная и жаркая погода — это повод провести выходные на пляже. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +15, +20 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +27, +32 градуса.

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 2−7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Эти выходные будут подходящими для отдыха на природе и у открытых водоемов. Погода практически не изменится и в воскресенье. Температура воздуха ночью 5 августа составит +16, +21 градус, днем ожидается от +28 до +33 градусов.

А вот в понедельник в центре и на севере страны метеорологи прогнозируют кратковременные грозовые дожди. Однако прохлады они вместе с собой не принесут. В Молдове останется так же жарко — ночью +16, +21 градус, а днем +28, +33 градуса. Вся последующая неделя окажется такой же знойной.

Праздники и народные приметы

В церковном календаре на 5 августа приходится день памяти святых Феофила, Трофима и тринадцати мучеников, пострадавших в период гонений, организованных в отношении христиан императором Диоклетианом в III—IV вв.

Раньше не принято было спать допоздна 5 августа. Еще к этому дню в лесу поспевали ягоды, и отправлялись их собирать. Хозяйкам необходимо было успеть сделать домашние заготовки — компоты, варенье, джемы. Поэтому, в народе день 5 августа часто называли Калинник-Малинник. Аналогично появилось называние дня Трофим-Бессонник — некогда было спать.