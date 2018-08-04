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08:11 (мск), источник: Kazinform

Женщина родила после сложной пересадки печени в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Второй уникальный случай рождения здорового малыша после тяжелой операции по трансплантации печени произошел в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центра.

Жительнице Алматинской области Айдаровой Толкын удалось родить первенца после операции по трансплантации печени, которая успешно была выполнена в Национальном научном центре хирургии им. Сызганова в 2015 году.

Роды проходили на базе Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Министерства здравоохранения РК.

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«Женщина родила девочку естественным путем, ее вес составила 3 250 граммов, рост — 52 см. Как говорят медики, мама и малыш чувствуют себя хорошо», — рассказали в центре.

Беременная наблюдалась в женской консультации по месту жительства у акушера-гинеколога, гепатопанкреатобилиарного хирурга, консультировалась у терапевта, гепатолога по показаниям.

Заведующий 2-го акушерского отделения Батыр Ускинбаев сообщил что, несмотря на существующие опасности, возникающие во время вынашивания ребенка, сам трансплантат не является показанием для того, чтобы прерывать наступившую беременность.

«В нашей практике беременность после пересадки органов — не эксклюзив. В последнее время мы все чаще наблюдаем рост количества женщин, перенесших пересадку органов (таких, как почки, сердце, легкие, поджелудочная железа, печень), которые в последующем, обретали радость материнства.

Но это второй уникальный случай рождения здоровой малышки после сложной операции по пересадке печени на нашей базе. Этот вид трансплантологии относится к наиболее сложным в хирургическом плане, и это не помешало наступлению беременности и рождению здорового ребенка. Конечно, этот шаг требует ответственного решения. Рожать после таких операций возможно, если не имеются осложнений после перенесенного оперативного вмешательства, — пояснил он.

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