Женщина родила после сложной пересадки печени в Астане

Жительнице Алматинской области Айдаровой Толкын удалось родить первенца после операции по трансплантации печени, которая успешно была выполнена в Национальном научном центре хирургии им. Сызганова в 2015 году.

Роды проходили на базе Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Министерства здравоохранения РК.

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«Женщина родила девочку естественным путем, ее вес составила 3 250 граммов, рост — 52 см. Как говорят медики, мама и малыш чувствуют себя хорошо», — рассказали в центре.

Беременная наблюдалась в женской консультации по месту жительства у акушера-гинеколога, гепатопанкреатобилиарного хирурга, консультировалась у терапевта, гепатолога по показаниям.

Заведующий 2-го акушерского отделения Батыр Ускинбаев сообщил что, несмотря на существующие опасности, возникающие во время вынашивания ребенка, сам трансплантат не является показанием для того, чтобы прерывать наступившую беременность.

«В нашей практике беременность после пересадки органов — не эксклюзив. В последнее время мы все чаще наблюдаем рост количества женщин, перенесших пересадку органов (таких, как почки, сердце, легкие, поджелудочная железа, печень), которые в последующем, обретали радость материнства.