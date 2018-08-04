Диснейленд в аэропорту и купол над левым берегом: чем Астана удивит до 2025 года

«Сегодня наиболее привлекательные для туристов в Астане объекты — это Байтерек, сфера “Нур Алем” на ЭКСПО, крытый аквапарк “Ailand”, Хан-Шатыр. Согласно стратегии туризма Астаны на ближайшие 5−7 лет, у нас запланировано ТОП-10 крупных объектов привлечения путешественников в столице. Из недавних проектов — ботанический сад, новый пешеходный мост, амфитеатр, обновленные парки, но это еще не все», — рассказывает глава управления по инвестициям и развитию Астаны Алишер Абдыкадыров.
Центр «История кочевников»
В Астане построят целый восточный город — в планах воссоздать аналог городища Бозок, древней военной ставки, на чьей земле сегодня стоит столица. Так туристы смогут познакомиться с настоящей кочевой культурой. На территории центра будут располагаться ТРЦ, рестораны, отели, музеи, амфитеатр, мечеть, выставочные павильоны, ремесленные мастерские, офисы и магазины.
Тропический парк появится на территории ботанического сада — он будет представлять собой большую крытую оранжерею. Однако построить планируют не обычную теплицу, а некий архитектурный шедевр.
Крытый аквапарк и зимний центр спорта
Нынешний «Ailand» в ближайшие годы станет не единственным аквапарком в городе — в Астане собираются построить еще один крытый объект. Расположение его пока не определено. В холодное время года туристы смогут развлечься в зимнем спортцентре с искусственными лыжными склонами и горками для катания на санках — предусмотрена и крытая часть в теплом помещении.
Аналог знаменитого центра Помпиду
В Астане появится музей современного искусства — чтобы идея точно была успешной, за основу возьмут культовые музей мира. Сейчас переговоры идут с потенциальными зарубежными партнерами — центром искусства и культуры Жоржа Помпиду во Франции, музеем Гуггенхайма в испанском Бильбао и современной галереей Тейт в Англии. Галактический музей Музей космоса и большой планетарий появится в Астане рядом с ракетной экспозицией «Протона», «Союза» и «Зенита» — подарка кызылординцев к 20-летию столицы. Как отмечает Алишер Абдыкадыров, планетарий обещает быть очень популярным. К примеру, в Тулузе космический центр каждый год привлекает около 2 миллионов человек.
«Проекты из ТОП-10 мы планируем завершить к 2025 году — они сильно увеличат туристические потоки в Казахстан. Наша цель по иностранным туристам — 1 миллион к 2020-году. Почему мы говорим именно об иностранцах — это показатель. Если их привлекает наша страна и столица, то казахстанцы, конечно же, еще большим потоком будут ездить в Астану. У нас нет моря или круглогодичного лета, поэтому к нам люди должны ехать за впечатлениями», — говорит Алишер Абдыкадыров.
Огромный купол Calatrava на левом берегу
Стеклянный купол накроет водно-зеленый бульвар на левом берегу столицы от Хан-Шатыра до Акорды. Над проектом работает знаменитый архитектор Сантьяго Калатрава — купол спасет астанчан от непогоды и суровых ветров.
Как отмечают в акимате, работы по возведению купола хотят начать уже в следующем году. Диснейленд прямо в аэропорту Безвизовый тематический парк в шаговой доступности от международного аэропорта Nursultan Nazarbayev — чтобы отдохнуть в нем туристам не придется проходить пограничный контроль. Это станет своеобразной зоной duty-free, только с развлечениями. Проект авиахаба в разработке. В качестве примера рассматриваются Диснейленд, Леголенд и парк развлечений Уорнер Бразерс с сумасшедшими горками и аттракционами.