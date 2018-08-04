Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вывозил дочь в лес: что выяснилось об убитом Хачатуряне
Самая «зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Дочь Кети Топурия очаровала соцсети
Американцам запретили курить в квартирах
Тест: что стало причиной расставания звездных пар?
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Кущевка попалась: что выявила «скрытая проверка» МВД
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
"Вот и все!": Эдгар Запашный о нападении тигрицы - СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
Тест: что стало причиной расставания звездных пар?
10 вопросов, которыми стоит задаться до свадьбы
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
08:59 (мск), источник: Nur.kz

Диснейленд в аэропорту и купол над левым берегом: чем Астана удивит до 2025 года

Огромный купол над левым берегом, безвизовый парк развлечений прямо в аэропорту, тропический сад и галактический музей — эти невероятные проекты планируют реализовать в Астане до 2025 года, чтобы поразить и привлечь миллионы туристов со всего мира, пишет NUR.KZ.

6
фотографий
6
фотографий

«Сегодня наиболее привлекательные для туристов в Астане объекты — это Байтерек, сфера “Нур Алем” на ЭКСПО, крытый аквапарк “Ailand”, Хан-Шатыр. Согласно стратегии туризма Астаны на ближайшие 5−7 лет, у нас запланировано ТОП-10 крупных объектов привлечения путешественников в столице. Из недавних проектов — ботанический сад, новый пешеходный мост, амфитеатр, обновленные парки, но это еще не все», — рассказывает глава управления по инвестициям и развитию Астаны Алишер Абдыкадыров.

Центр «История кочевников»

В Астане построят целый восточный город — в планах воссоздать аналог городища Бозок, древней военной ставки, на чьей земле сегодня стоит столица. Так туристы смогут познакомиться с настоящей кочевой культурой. На территории центра будут располагаться ТРЦ, рестораны, отели, музеи, амфитеатр, мечеть, выставочные павильоны, ремесленные мастерские, офисы и магазины.

Тропический парк

Тропический парк появится на территории ботанического сада — он будет представлять собой большую крытую оранжерею. Однако построить планируют не обычную теплицу, а некий архитектурный шедевр.

Крытый аквапарк и зимний центр спорта

Нынешний «Ailand» в ближайшие годы станет не единственным аквапарком в городе — в Астане собираются построить еще один крытый объект. Расположение его пока не определено. В холодное время года туристы смогут развлечься в зимнем спортцентре с искусственными лыжными склонами и горками для катания на санках — предусмотрена и крытая часть в теплом помещении.

Читайте также
От кризиса до ЭКСПО: какие изменения произошли в Астане за последние 10 лет

Аналог знаменитого центра Помпиду

В Астане появится музей современного искусства — чтобы идея точно была успешной, за основу возьмут культовые музей мира. Сейчас переговоры идут с потенциальными зарубежными партнерами — центром искусства и культуры Жоржа Помпиду во Франции, музеем Гуггенхайма в испанском Бильбао и современной галереей Тейт в Англии. Галактический музей Музей космоса и большой планетарий появится в Астане рядом с ракетной экспозицией «Протона», «Союза» и «Зенита» — подарка кызылординцев к 20-летию столицы. Как отмечает Алишер Абдыкадыров, планетарий обещает быть очень популярным. К примеру, в Тулузе космический центр каждый год привлекает около 2 миллионов человек.

«Проекты из ТОП-10 мы планируем завершить к 2025 году — они сильно увеличат туристические потоки в Казахстан. Наша цель по иностранным туристам — 1 миллион к 2020-году. Почему мы говорим именно об иностранцах — это показатель. Если их привлекает наша страна и столица, то казахстанцы, конечно же, еще большим потоком будут ездить в Астану. У нас нет моря или круглогодичного лета, поэтому к нам люди должны ехать за впечатлениями», — говорит Алишер Абдыкадыров.

Огромный купол Calatrava на левом берегу

Стеклянный купол накроет водно-зеленый бульвар на левом берегу столицы от Хан-Шатыра до Акорды. Над проектом работает знаменитый архитектор Сантьяго Калатрава — купол спасет астанчан от непогоды и суровых ветров.

Как отмечают в акимате, работы по возведению купола хотят начать уже в следующем году. Диснейленд прямо в аэропорту Безвизовый тематический парк в шаговой доступности от международного аэропорта Nursultan Nazarbayev — чтобы отдохнуть в нем туристам не придется проходить пограничный контроль. Это станет своеобразной зоной duty-free, только с развлечениями. Проект авиахаба в разработке. В качестве примера рассматриваются Диснейленд, Леголенд и парк развлечений Уорнер Бразерс с сумасшедшими горками и аттракционами.

Все новости региона
18 человек погибли при крушении вертолета в России
В Красноярском крае при крушении Ми-8 погибли 18 человек
Стена на границе США и Мексики начинает принимать очертания
В Росстате рассказали, насколько выросла зарплата россиян
В Сочи нашли тело одного из двух детей, которых унесло течением
Путин подписал закон о повышении НДС до 20%
«Алроса» продала самый дорогой российский бриллиант
Первых мусульманок начали штрафовать в Дании за закрытое лицо
Спорт
Видаль официально перешел из «Баварии» в «Барселону» Полузащитник сборной Чили по футболу Артуро Видаль покинул мюнхенскую «Баварию» и стал игроком испанской «Барселоны»
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»
Американцам запретили курить в квартирах
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь