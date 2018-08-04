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11:21 (мск), источник: Om1.ru

Победителем Сибирского международного марафона стал Андрей Лейман

Вторым пришёл Сергей Зырянов.

Источник: Om1.ru

Победителем Сибирского международного марафона стал Андрей Лейман из Краснодара. Он финишировал с показателем 2 часа 17 минут и 3 секунды.

Вторым пришёл москвич Сергей Зырянов с результатом 2:17:42, это его новый личный рекорд.

«Большое спасибо зрителям за поддержку, на всей трассе кричали: «Сергей, Андрей вперёд!» — сообщил Лейман в своём экспресс-интервью сразу после финиша.

На протяжении почти всей трассы Лейман и Зырянов бежали вместе, однако на последних километрах марафонец из Челябинска сумел вырваться вперёд.

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