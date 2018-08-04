Победителем Сибирского международного марафона стал Андрей Лейман
Вторым пришёл Сергей Зырянов.
Вторым пришёл Сергей Зырянов.
Победителем Сибирского международного марафона стал Андрей Лейман из Краснодара. Он финишировал с показателем 2 часа 17 минут и 3 секунды.
Вторым пришёл москвич Сергей Зырянов с результатом 2:17:42, это его новый личный рекорд.
«Большое спасибо зрителям за поддержку, на всей трассе кричали: «Сергей, Андрей вперёд!» — сообщил Лейман в своём
На протяжении почти всей трассы Лейман и Зырянов бежали вместе, однако на последних километрах марафонец из Челябинска сумел вырваться вперёд.