Столетие Восточного военного округа отметили в Хабаровске

Сегодня, 4 августа, в Хабаровске отметили столетие Восточного (до 2010 года — Дальневосточного) Военного округа. Жители краевой столицы возложили цветы к Вечному огню, а после состоялось торжественно собрание в Городском дворце культуры, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В церемонии на площади славы приняли участие командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев, губернатор края Вячеслав Шпорт, депутаты, военные, ветераны и молодежь. Они почтили минутой молчания память жителей Дальнего Востока, не вернувшихся с полей сражений. Церемония завершилась прохождением сводного военного духового оркестра.

Позже в Городском дворце культуры Вячеслав Шпорт поблагодарил командование и личный состав Восточного военного округа. Он отметил вклад, который офицеры внесли в развитие края и поздравил их со значимой датой.