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09:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Столетие Восточного военного округа отметили в Хабаровске

Цветы возложили к Вечному огню на площади Славы.

Сегодня, 4 августа, в Хабаровске отметили столетие Восточного (до 2010 года — Дальневосточного) Военного округа. Жители краевой столицы возложили цветы к Вечному огню, а после состоялось торжественно собрание в Городском дворце культуры, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В церемонии на площади славы приняли участие командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев, губернатор края Вячеслав Шпорт, депутаты, военные, ветераны и молодежь. Они почтили минутой молчания память жителей Дальнего Востока, не вернувшихся с полей сражений. Церемония завершилась прохождением сводного военного духового оркестра.

Позже в Городском дворце культуры Вячеслав Шпорт поблагодарил командование и личный состав Восточного военного округа. Он отметил вклад, который офицеры внесли в развитие края и поздравил их со значимой датой.

«Уважаемые товарищи солдаты, офицеры, генералы, адмиралы, ветераны военной службы! От всей души поздравляю вас с юбилеем округа. Это знаменательное событие в истории Вооруженных Сил страны и Дальнего Востока. Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия! Долгих лет жизни вам и вашим близким!», — сказал Вячеслав Шпорт.

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