Столетие Восточного военного округа отметили в Хабаровске
Цветы возложили к Вечному огню на площади Славы.
Цветы возложили к Вечному огню на площади Славы.
Сегодня, 4 августа, в Хабаровске отметили столетие Восточного (до 2010 года — Дальневосточного) Военного округа. Жители краевой столицы возложили цветы к Вечному огню, а после состоялось торжественно собрание в Городском дворце культуры, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В церемонии на площади славы приняли участие командующий войсками Восточного военного округа
Позже в Городском дворце культуры Вячеслав Шпорт поблагодарил командование и личный состав Восточного военного округа. Он отметил вклад, который офицеры внесли в развитие края и поздравил их со значимой датой.
«Уважаемые товарищи солдаты, офицеры, генералы, адмиралы, ветераны военной службы! От всей души поздравляю вас с юбилеем округа. Это знаменательное событие в истории Вооруженных Сил страны и Дальнего Востока. Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия! Долгих лет жизни вам и вашим близким!», — сказал Вячеслав Шпорт.