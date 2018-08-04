Пересечение границы с Украиной для граждан Молдовы затруднено: в чем причина

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Сразу на нескольких контрольно-пропускных пунктах на молдавско-украинской границе образовались огромные пробки. Речь идет о КПП Паланка-Маяки-Удобное, Крива-Мамалига, Мирное-Табаки и Тудора-Староказачье. В Пограничной полиции Молдовы сообщили, что предприняты меры по разгрузке движения.

На пропускном пункте Паланка-Маяки-Удобное выстроились очереди из 120 транспортных средств.

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«Представители пограничных и таможенных структур Республики Молдова и Украины работают в полную силу для разгрузки трафика. Этот КПП находится в процессе ремонта, что не позволяет обслуживать большое количество путешественников», — пояснили в Погранполиции.

Затруднено пересечение границы и через контрольно-пропускной пункт Тудора-Староказачье. Дорога между КПП заблокирована транспортными средствами, а это привело к пробкам и на молдавской стороне.

Время пересечения границы через эти пункты пропуска составляет час, столько же через КПП Крива-Мамалига, а через Мирное-Табаки — порядка 40 минут.