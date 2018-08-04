Пересечение границы с Украиной для граждан Молдовы затруднено: в чем причина
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КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Сразу на нескольких
На пропускном пункте
«Представители пограничных и таможенных структур Республики Молдова и Украины работают в полную силу для разгрузки трафика. Этот КПП находится в процессе ремонта, что не позволяет обслуживать большое количество путешественников», — пояснили в Погранполиции.
Затруднено пересечение границы и через
Время пересечения границы через эти пункты пропуска составляет час, столько же через КПП
В Погранполиции советуют водителям прежде, чем отправиться в путь, воспользоваться приложением Trafic Online, чтобы выбрать максимально удобный с точки зрения пересечения границы КПП.