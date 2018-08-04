Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Светлана Лобода перевезла новорожденную дочку в Россию
Черное море очистят от жилья
Тест: что стало причиной расставания звездных пар?
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Кущевка попалась: что выявила «скрытая проверка» МВД
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
"Вот и все!": Эдгар Запашный о нападении тигрицы - СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
Тест: что стало причиной расставания звездных пар?
10 вопросов, которыми стоит задаться до свадьбы
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
1010 стран с самым дешевым бензином
09:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Гомеле снова готовятся к приезду Лукашенко и перекладывают плитку

Президента ждут 7 августа, но официальной информации на этот счет нет.

6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

В городе «что-то не так», заметили гомельчане. Об этом говорит даже запах свежескошенной травы в городском сквере. Сразу несколько газонокосилок тщательно утюжат сквер, хотя раньше такого не замечали.

— Неужели снова к приезду президента готовитесь? — спрашиваем у группы коммунальников.

— А то! 7 августа должен приехать.

Читайте также
Фото: «Майбах» Лукашенко привезли в Гомель и благоустраивают город к его приезду

Словам рабочих веришь, потому что дальше, двигаясь в сторону площади Ленина, видим, как снова ведутся отделочные и дорожные работы. Дежавю: опять на автокранах стоят маляры и штукатуры, на проезжей части срезали полоску асфальта…

Но больше всего гомельчан удивило, что в районе площади Ленина, прямо напротив памятника вождю пролетариата, рабочие снимают недавно уложенную плитку! На ее место положат новую, которую привезли и складировали в районе драмтеатра.

— Лукашенко приедет? — интересуемся у другой группы рабочих.

— Ну не Папа Римский же! Во вторник приедет, да.

Напомним, первый раз к визиту президента в городе тщательно готовились в конце июля (смотрите фото: «Майбах» Лукашенко привезли в Гомель и благоустраивают город к его приезду). Но в объявленную дату главу государства так и не дождались. Посты милиции вдруг сняли, на улицы вернулась обычная жизнь. Почему визит был отменен, не сообщили.

Предполагается, что в Гомеле Александр Лукашенко откроет новую детскую больницу, которую поручал построить во время прошлого приезда, возможно — здание СК, под который отдали городской роддом в центре Гомеля, посетит предприятие «Гомсельмаш».

Кстати, улица Жарковского, по которой президент должен подъехать к новостройке, вычистили, выкрасили и благоустроили так идеально, что там аж ступать страшно, шутят гомельчане.

Все новости региона
 «Сложились как карточный домик». Начался суд о рухнувших в цирке трибунах
Врач-гинеколог Диана Мардас: «Женщины переживают бесплодие в одиночестве»
В Красноярском крае при крушении Ми-8 погибли 18 человек
В Сочи нашли тело одного из двух детей, которых унесло течением
Стена на границе США и Мексики начинает принимать очертания
Стало известно о тайном предложении России США по Сирии
Джулиана Ассанжа лишают дипломатического укрытия
В Росстате рассказали, насколько выросла зарплата россиян
Путин подписал закон о повышении НДС до 20%
Спорт
Видаль официально перешел из «Баварии» в «Барселону» Полузащитник сборной Чили по футболу Артуро Видаль покинул мюнхенскую «Баварию» и стал игроком испанской «Барселоны»
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь