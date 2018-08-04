В Гомеле снова готовятся к приезду Лукашенко и перекладывают плитку

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В городе «что-то не так», заметили гомельчане. Об этом говорит даже запах свежескошенной травы в городском сквере. Сразу несколько газонокосилок тщательно утюжат сквер, хотя раньше такого не замечали.

— Неужели снова к приезду президента готовитесь? — спрашиваем у группы коммунальников.

— А то! 7 августа должен приехать.

Словам рабочих веришь, потому что дальше, двигаясь в сторону площади Ленина, видим, как снова ведутся отделочные и дорожные работы. Дежавю: опять на автокранах стоят маляры и штукатуры, на проезжей части срезали полоску асфальта…

Но больше всего гомельчан удивило, что в районе площади Ленина, прямо напротив памятника вождю пролетариата, рабочие снимают недавно уложенную плитку! На ее место положат новую, которую привезли и складировали в районе драмтеатра.

— Лукашенко приедет? — интересуемся у другой группы рабочих.

— Ну не Папа Римский же! Во вторник приедет, да.

Напомним, первый раз к визиту президента в городе тщательно готовились в конце июля (смотрите фото: «Майбах» Лукашенко привезли в Гомель и благоустраивают город к его приезду). Но в объявленную дату главу государства так и не дождались. Посты милиции вдруг сняли, на улицы вернулась обычная жизнь. Почему визит был отменен, не сообщили.

Предполагается, что в Гомеле Александр Лукашенко откроет новую детскую больницу, которую поручал построить во время прошлого приезда, возможно — здание СК, под который отдали городской роддом в центре Гомеля, посетит предприятие «Гомсельмаш».