Омич пробежал марафон в свои 83 года и поделился секретом успеха

«Первый раз пробежал Сибирский международный в 1995 году, мне было больше 60 лет, и занял первое место в своей возрастной группе! Время 3 часа 39 минут, — рассказал Виктор Зубакин. — Я бегаю для здоровья, но если чувствую, что могу больше, преодолеваю более значительные дистанции».