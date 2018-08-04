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10:58 (мск), источник: СуперОмск

Омич пробежал марафон в свои 83 года и поделился секретом успеха

В субботу, 4 августа в Омске прошел 29-й Сибирский международный марафон. Корреспондент «СуперОмска» пообщался с не самым обычным участников. Виктору Зубакину 83 года, он омич, и первый свой марафон пробежал в 60 лет. Он стал первым среди своей возрастной группы.


И с тех пор ежегодно пробегает посильную дистанцию Сибирского международного марафона.

«Первый раз пробежал Сибирский международный в 1995 году, мне было больше 60 лет, и занял первое место в своей возрастной группе! Время 3 часа 39 минут, — рассказал Виктор Зубакин. — Я бегаю для здоровья, но если чувствую, что могу больше, преодолеваю более значительные дистанции».

На нынешнем марафоне энергичный пенсионер пробежал 3 километра. Успеху в преодолении дистанции способствовали постоянные тренировки.

«Бегаю, где придется, в Парке Победы, например, дома, на даче», — поделился Виктор Зубакин.

Кроме того, хорошую физическую форму омичу дали занятия борьбой и легкой атлетикой в молодости. Пример Виктора Зубакина потрясает и вдохновляет, мужчина, несмотря на возраст, даст фору молодым землякам.

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