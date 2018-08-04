Омич пробежал марафон в свои 83 года и поделился секретом успеха

И с тех пор ежегодно пробегает посильную дистанцию Сибирского международного марафона.
«Первый раз пробежал Сибирский международный в 1995 году, мне было больше 60 лет, и занял первое место в своей возрастной группе! Время 3 часа 39 минут, — рассказал Виктор Зубакин. — Я бегаю для здоровья, но если чувствую, что могу больше, преодолеваю более значительные дистанции».
На нынешнем марафоне энергичный пенсионер пробежал 3 километра. Успеху в преодолении дистанции способствовали постоянные тренировки.
«Бегаю, где придется, в Парке Победы, например, дома, на даче», — поделился Виктор Зубакин.
Кроме того, хорошую физическую форму омичу дали занятия борьбой и легкой атлетикой в молодости. Пример Виктора Зубакина потрясает и вдохновляет, мужчина, несмотря на возраст, даст фору молодым землякам.