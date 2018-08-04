Экс-мэр Нового Ургала стал обвиняемым в новом уголовном деле

В СК РФ по Хабаровскому краю закончено расследование очередного уголовного дела бывшего главы администрации Нового Ургала Верхнебуреинского района Анатолия Панова. Экс-чиновник, в мае 2018 года получивший три года условно за махинации с муниципальным жильём, сейчас обвиняется в в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении Следственного комитета.

— По версии следствия, 29 августа 2017 года сотрудники ДПС на дороге между Новым Ургалом и Алонкой остановили для проверки автомобиль «Тойота Хайлюкс», которым управлял глава администрации Новоургальского городского поселения, — отметили в СК РФ. — Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находится в состоянии опьянения.

Анатолий Панов ранее был оштрафован на 30 тыс рублей за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и лишен водительских прав на 1,5 года. По факту нового нарушения закона было возбуждено уголовное дело, во время следствия экс-чиновник заявлял, что за рулём его личной «Тойоты Хайлюкс» в момент остановки сотрудниками ДПС находился другой человек, но его слова не подтвердились. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.