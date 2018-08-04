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09:41 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Экс-мэр Нового Ургала стал обвиняемым в новом уголовном деле

Анатолий Панов не в первый раз задерживается за вождение в нетрезвом виде.

В СК РФ по Хабаровскому краю закончено расследование очередного уголовного дела бывшего главы администрации Нового Ургала Верхнебуреинского района Анатолия Панова. Экс-чиновник, в мае 2018 года получивший три года условно за махинации с муниципальным жильём, сейчас обвиняется в в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении Следственного комитета.

— По версии следствия, 29 августа 2017 года сотрудники ДПС на дороге между Новым Ургалом и Алонкой остановили для проверки автомобиль «Тойота Хайлюкс», которым управлял глава администрации Новоургальского городского поселения, — отметили в СК РФ. — Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находится в состоянии опьянения.

Анатолий Панов ранее был оштрафован на 30 тыс рублей за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и лишен водительских прав на 1,5 года. По факту нового нарушения закона было возбуждено уголовное дело, во время следствия экс-чиновник заявлял, что за рулём его личной «Тойоты Хайлюкс» в момент остановки сотрудниками ДПС находился другой человек, но его слова не подтвердились. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В ходе следствия по делу о превышении полномочий Панов также не признавал вину, но собранные в СК РФ доказательства оказались достаточны для вынесения приговора. Ущерб от его действий оценивается в 8,5 млн рублей. Напомним, глава администрации передал по договорам социального найма 11 квартир жителям поселка, которые не являлись малоимущими или нуждающимися в жилых помещениях. Граждане эти квартиры приватизировали и стали их собственниками, в то же время в Новом Ургале в очереди на получение жилья в ноябре 2016 года числилось 168 человек, в том числе 20 инвалидов, 11 многодетных семей, 5 сирот, 41 мать-одиночка, 1 труженик тыла.

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