Уфимцев приглашают на ярмарку вакансий сферы здравоохранения и образования
В столице Башкирии 9 августа состоится ярмарка вакансий организаций здравоохранения, сферы социальных услуг, образования и финансовой деятельности.
В столице Башкирии 9 августа состоится ярмарка вакансий организаций здравоохранения, сферы социальных услуг, образования и финансовой деятельности.
Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, среди предлагаемых вакансий — врачи и медсестры, администратор, повар, санитар, воспитатель, менеджер, педагог,
Посетителям ярмарки традиционно представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога и компьютерную профориентационную диагностику.
Все услуги оказываются бесплатно.
Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.