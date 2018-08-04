Уфимцев приглашают на ярмарку вакансий сферы здравоохранения и образования

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, среди предлагаемых вакансий — врачи и медсестры, администратор, повар, санитар, воспитатель, менеджер, педагог, слесарь-сантехник, электромонтер и другие рабочие места.

Посетителям ярмарки традиционно представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога и компьютерную профориентационную диагностику.

Все услуги оказываются бесплатно.