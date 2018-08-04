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10:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцев приглашают на ярмарку вакансий сферы здравоохранения и образования

В столице Башкирии 9 августа состоится ярмарка вакансий организаций здравоохранения, сферы социальных услуг, образования и финансовой деятельности.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, среди предлагаемых вакансий — врачи и медсестры, администратор, повар, санитар, воспитатель, менеджер, педагог, слесарь-сантехник, электромонтер и другие рабочие места.

Посетителям ярмарки традиционно представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога и компьютерную профориентационную диагностику.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

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