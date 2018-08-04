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13:11 (мск), источник: ТАСС

Багаж пассажиров рейса Москва — Краснодар забыли в аэропорту вылета

Свои вещи получили только владельцы негабаритного багажа, сдаваемого во Внуково в отдельном месте, вне стоек регистрации.

Источник: AP 2018

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Аэропорт Внуково и авиакомпания «Азимут» не доставили почти весь багаж пассажиров, летевших из Москвы в Краснодар на рейсе А4 302, передает корреспондент ТАСС.

Вмещающий 98 пассажиров самолет Sukhoi Superjet 100 был заполнен почти полностью, однако свои вещи по прилете получили только владельцы негабаритного багажа, который в аэропорту Внуково сдается в отдельном месте, вне стоек регистрации.

Пассажиры регистрировали в Краснодаре потерю своего багажа в течение нескольких часов. При этом представитель авиакомпании не выходил на связь. По словам сотрудников аэропорта Краснодара, они узнали, что самолет вылетел без багажа, сразу после его отправления из Внуково.

Ответственный за розыск багажа сотрудник аэропорта не смог ответить, в какой срок смогут доставить потерянные вещи в Краснодар и каким рейсом он прилетит. По его словам, все будет зависеть от загрузки самолетов.

«Мы ехали на концерт в Тамань, за 250 км отсюда. В багаже были все наши инструменты. Теперь придется остаться в Краснодаре. Надеемся, что нам его вернут и мы успеем выступить», — сообщил ТАСС один из пассажиров, музыкант группы «Эйкумена».

Авиакомпания «Азимут» и аэропорт «Внуково» пока не представили ТАСС комментарии.

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