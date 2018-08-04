Современный биатлонный стадион откроют в Златоусте
Современный биатлонный стадион откроют в Златоусте.
Современный биатлонный стадион откроют в Златоусте.
В Златоусте завершается строительство биатлонного стадиона.
Почти готовы гостевые домики, подрядчик приступил к внутренней отделке, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Теперь строители займутся благоустройством остальной территории спорткомплекса.
«Мост подхода к старту закрыли поликарбонатом, уложили резиновое покрытие. Завезли щебень и гравий под асфальт», — говорит начальник участка по строительству
У экспертов были сомнения по поводу ширины трассы и ее соответствию спортивным техническим стандартам. Все нюансы учтены, и подрядчики надеются сдать арену для зимних видов спорта в сентябре.