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10:54 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Современный биатлонный стадион откроют в Златоусте

Современный биатлонный стадион откроют в Златоусте.

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В Златоусте завершается строительство биатлонного стадиона.

Почти готовы гостевые домики, подрядчик приступил к внутренней отделке, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Теперь строители займутся благоустройством остальной территории спорткомплекса.

«Мост подхода к старту закрыли поликарбонатом, уложили резиновое покрытие. Завезли щебень и гравий под асфальт», — говорит начальник участка по строительству лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой Андрей Патрушев.

У экспертов были сомнения по поводу ширины трассы и ее соответствию спортивным техническим стандартам. Все нюансы учтены, и подрядчики надеются сдать арену для зимних видов спорта в сентябре.

Лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой — часть проекта «Уральская Швейцария» — программы развития Златоуста как моногорода. Его строительство привлечет в город еще больше спортсменов и туристов и позволит создать новые рабочие места. Кроме того, качество подготовки лыжников и биатлонистов станет лучше.

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