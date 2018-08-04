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10:52 (мск), источник: АиФ Челябинск

На главной церкви Челябинска заменили «перестроечные» купола

Новые купола на Свято-Симеоновском кафедральном соборе должны простоять как минимум полвека.

Главный храм Челябинской области — Свято-Симеоновский кафедральный собор — сменил купола.

На церкви установили новые навершия, которые, по заверению производителей, простоят не менее 50 лет. Митрополит Челябинский и Миасский Никодим провёл ритуал освящения куполов, после чего их водрузили на храм.

Предыдущие купола были установлены в эпоху перестройки в конце 80-х годов прошлого века и простояли более 30 лет. Они имели деревянный каркас, из-за чего часть конструкций обветшала.

Новые конструкции имеют металлическую основу, что существенно повышает их долговечность. В то же время несколько старых куполов, не исчерпавших запаса прочности, передали другим недавно построенным или отремонтированным церквям области.

Купола имеют золотой и синий цвета. Позолота символизирует вечность, царственность и небесную славу. Золото было в числе даров, преподнесённых младенцу Христу волхвами наряду с ладаном и смирной. Синий — цвет Богородицы, а золотые звёзды на куполах такого цвета символизируют Вифлеемскую звезду.

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