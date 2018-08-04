На главной церкви Челябинска заменили «перестроечные» купола

Главный храм Челябинской области — Свято-Симеоновский кафедральный собор — сменил купола.

На церкви установили новые навершия, которые, по заверению производителей, простоят не менее 50 лет. Митрополит Челябинский и Миасский Никодим провёл ритуал освящения куполов, после чего их водрузили на храм.

Предыдущие купола были установлены в эпоху перестройки в конце 80-х годов прошлого века и простояли более 30 лет. Они имели деревянный каркас, из-за чего часть конструкций обветшала.

Новые конструкции имеют металлическую основу, что существенно повышает их долговечность. В то же время несколько старых куполов, не исчерпавших запаса прочности, передали другим недавно построенным или отремонтированным церквям области.