На главной церкви Челябинска заменили «перестроечные» купола
Новые купола на
Новые купола на
Главный храм Челябинской области —
На церкви установили новые навершия, которые, по заверению производителей, простоят не менее 50 лет. Митрополит Челябинский и Миасский Никодим провёл ритуал освящения куполов, после чего их водрузили на храм.
Предыдущие купола были установлены в эпоху перестройки в конце 80-х годов прошлого века и простояли более 30 лет. Они имели деревянный каркас,
Новые конструкции имеют металлическую основу, что существенно повышает их долговечность. В то же время несколько старых куполов, не исчерпавших запаса прочности, передали другим недавно построенным или отремонтированным церквям области.
Купола имеют золотой и синий цвета. Позолота символизирует вечность, царственность и небесную славу. Золото было в числе даров, преподнесённых младенцу Христу волхвами наряду с ладаном и смирной. Синий — цвет Богородицы, а золотые звёзды на куполах такого цвета символизируют Вифлеемскую звезду.