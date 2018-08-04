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10:50 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Супруги из Башкирии в день золотой свадьбы расписались заново

В Краснокамском ЗАГСе впервые прошла церемония регистрации «золотой» свадьбы. Такой сюрприз приготовили для своих родителей дети и внуки «молодожёнов», ведь за 50 лет совместной жизни у пары так и не было свадебного торжества. На двоих им почти 150 лет. Елена и Хабибьян Садиковы вместе со школы. Познакомились в родной деревне еще будучи 15-летними подростками и больше не расставались.

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Вместе они пережили тяжелые послевоенные годы и так и не покинули малую родину. Здесь Хабибьян и Елена воспитали троих детей, потом шестерых внуков. Не было в их дружной семейной жизни только одного важного события — свадьбы. Но на 50-летие их совместной жизни, дети и внуки решили устроить им сюрприз и организовать паре настоящую свадьбу. Все, как полагается — свадебный кортеж, фотограф, марш Мендельсона, и конечно, самые близкие и родные люди рядом.

Появились у этой пары со стажем и обручальные кольца. Пусть и гораздо позже, чем обычно. Сегодня за праздничным столом собралась лишь малая часть большой семьи Садиковых. Разговоры свои — о семейной жизни, о главных ценностях и, конечно, о любви. Свой заслуженный медовый месяц они проводят в родной деревне. Ведь состоявшаяся свадьба не повод отлынивать от труда, шутят молодожёны. Несмотря на преклонный возраст, по сей день они продолжают заниматься домашним хозяйством.

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