Супруги из Башкирии в день золотой свадьбы расписались заново

Вместе они пережили тяжелые послевоенные годы и так и не покинули малую родину. Здесь Хабибьян и Елена воспитали троих детей, потом шестерых внуков. Не было в их дружной семейной жизни только одного важного события — свадьбы. Но на 50-летие их совместной жизни, дети и внуки решили устроить им сюрприз и организовать паре настоящую свадьбу. Все, как полагается — свадебный кортеж, фотограф, марш Мендельсона, и конечно, самые близкие и родные люди рядом.
Появились у этой пары со стажем и обручальные кольца. Пусть и гораздо позже, чем обычно. Сегодня за праздничным столом собралась лишь малая часть большой семьи Садиковых. Разговоры свои — о семейной жизни, о главных ценностях и, конечно, о любви. Свой заслуженный медовый месяц они проводят в родной деревне. Ведь состоявшаяся свадьба не повод отлынивать от труда, шутят молодожёны. Несмотря на преклонный возраст, по сей день они продолжают заниматься домашним хозяйством.