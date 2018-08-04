Супруги из Башкирии в день золотой свадьбы расписались заново

Вместе они пережили тяжелые послевоенные годы и так и не покинули малую родину. Здесь Хабибьян и Елена воспитали троих детей, потом шестерых внуков. Не было в их дружной семейной жизни только одного важного события — свадьбы. Но на 50-летие их совместной жизни, дети и внуки решили устроить им сюрприз и организовать паре настоящую свадьбу. Все, как полагается — свадебный кортеж, фотограф, марш Мендельсона, и конечно, самые близкие и родные люди рядом.