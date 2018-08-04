Первый ремонт за 20 лет: в Уфе меняют городской коллектор

На сегодняшний день рабочие уже заменили 1 километр труб — по улицам Собинова — Пархоменко — Галле и братьев Кадомцевых. Эта территория города плотно застроена частными домами. Причём новые — полиэтиленовые трубы — устанавливают прямо внутри старых, которые предварительно очистили. Это метод санации. Все работы поделены на семь этапов. А протяженность всего участка составляет полтора километра.