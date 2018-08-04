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10:49 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Первый ремонт за 20 лет: в Уфе меняют городской коллектор

В Уфе приступили к замене городского коллектора по отводу канализационных труб. Ремонтные работы не проводили почти 20 лет.

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На сегодняшний день рабочие уже заменили 1 километр труб — по улицам Собинова — Пархоменко — Галле и братьев Кадомцевых. Эта территория города плотно застроена частными домами. Причём новые — полиэтиленовые трубы — устанавливают прямо внутри старых, которые предварительно очистили. Это метод санации. Все работы поделены на семь этапов. А протяженность всего участка составляет полтора километра.

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