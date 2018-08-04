«Футбольных» шаттлов к стадиону «Санкт-Петербург» больше не будет

Источник: Комсомольская правда

До мая этого года автобусы-шаттлы были единственной возможностью болельщиков добраться до нового стадиона на общественном транспорте. Потом был чемпионат мира, когда наземный транспорт был тоже необходим. Теперь же потребность в нем — по мнению Смольного — отпала.

— Автобусы-шаттлы более не будут использоваться для перевозки болельщиков футбольных матчей Премьер-Лиги, проходящих на стадионе «Санкт-Петербург Арена», — сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. — Такое решение было принято в связи с открытием станций метро «Новокрестовская» и «Беговая».

На первый домашний матч премьер-лиги, а именно сегодня «Зенит» играет с «Арсеналом» рекомендуют ехать на метро. Ближайшая станция — «Новокрестовская», а также «Крестовский остров » и «Беговая».