Министр культуры Владимир Мединский прибыл в Выборгский замок

Министр культуры Российской Федерации посетил Выборгский замок. В рамках празднования Дня Ленинградской области, высокопоставленный чиновник совершил прогулку по замку в сопровождении губернатора и директора музея. В ходе прогулки они обсудили реставрцию замка и её результаты.