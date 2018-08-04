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13:09 (мск), источник: Piter.tv

Министр культуры Владимир Мединский прибыл в Выборгский замок

Директор Выборгского объединенного музея-заповедника и губернатор Ленинградской области провели министру экскурсию по историческим сооружениям, а также рассказали о ходе и итогах реставрации.

Источник: Piter.tv

Министр культуры Российской Федерации посетил Выборгский замок. В рамках празднования Дня Ленинградской области, высокопоставленный чиновник совершил прогулку по замку в сопровождении губернатора и директора музея. В ходе прогулки они обсудили реставрцию замка и её результаты.

Директор Выборгского замка Владимир Цой провел для значимого государственного деятеля экскурсию по внутреннему двору и рассказал историю сооружений. Также делегация из губернатора, директора замка и министра культуры посетила башню Святого Олафа.

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