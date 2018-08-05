Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
Екатерина Стриженова показала подросшего внука
Американцам запретили курить в квартирах
Альбина Джанабаева в «двойном» платье снимается в клипе
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
«Киев даже рядом не стоял»: украинка о жизни в Ярославле
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
Меган Маркл провела день рождения на чужой свадьбе (фото)
Нюша с мужем отметили первую годовщину брака
"35 лет – это уже баба": На "Давай поженимся" разгорелся конфликт
Лорак сняла обручальное кольцо после измены мужа
Как работает капсульный отель в аэропорту «Внуково» (фото)
5 городов Европы, где вас могут обокрасть
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
19:40 (мск), источник: Индикатор

Роботы могут давить на жалость и манипулировать людьми

Люди могут с сочувствием относиться к роботам и скорее всего не выключат робота, если тот попросит их «о пощаде». Об этом говорят результаты эксперимента, проеденного немецкими социологами.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Ученые из Университета Дуйсбург-Эссен провели социальный эксперимент, чтобы выяснить, могут ли люди испытывать эмоции по отношению к роботам и могут ли сами роботы повлиять на это. В своей работе авторы использовали робота по имени Нао, который попросил участников эксперимента не выключать его. Большинство людей эта просьба ввела в замешательство, а некоторых и вовсе убедила действительно не нажимать на кнопку.

В исследовании приняли участие 89 людей (29 мужчин и 56 женщин). Ученые сказали волонтерам, что эксперимент направлен на обучение робота с помощью нейросети, хотя на самом деле объектом изучения были как раз сами волонтеры. В начале эксперимента участники просто общались с роботом — отвечали на вопросы о любимой еде, хобби и так далее. Затем ученые заявляли, что эксперимент окончен и просили выключить робота. Однако некоторых участников робот неожиданно для них просил не делать этого, причем не только с помощью звуковых сообщений, но и жестами.

Из 43 волонтеров, услышавших мольбу о пощаде, 13 отказались выключать робота. Остальные его все же выключили, но только после долгих раздумий. После эксперимента участников спросили, почему они засомневались. Часть людей ответили, что просто потому что робот попросил не выключать, другая часть испугалась, что сделала что-то не так, а кто-то заявил, что помедлил с выключением из простого любопытства.

 Исследование проблем мигрантов выявило недальновидность российской политики
Собаки не умеют мириться после ссоры
Госдеп велел российскому дипломату объясниться за свою страну
Самолет-транспортник войск Гитлера с людьми разбился в Швейцарии
В Сочи объяснили отсутствие решетки в месте ЧП с ребенком
Строители взорвали огромный комбинат в Иванове
В Испании задержали «номера три» в иерархии «русской мафии»
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
В Германии стала задыхаться рыба
Спорт
Выпросил нокаут. Альварес сокрушил Ковалева Колумбийский боксер Элейдер Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в Атлантик-Сити
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Какую квартиру может купить в ипотеку средний москвич
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь