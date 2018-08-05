Роботы могут давить на жалость и манипулировать людьми
Люди могут с сочувствием относиться к роботам и скорее всего не выключат робота, если тот попросит их «о пощаде». Об этом говорят результаты эксперимента, проеденного немецкими социологами.
Люди могут с сочувствием относиться к роботам и скорее всего не выключат робота, если тот попросит их «о пощаде». Об этом говорят результаты эксперимента, проеденного немецкими социологами.
Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.
Ученые из Университета
В исследовании приняли участие 89 людей (29 мужчин и 56 женщин). Ученые сказали волонтерам, что эксперимент направлен на обучение робота с помощью нейросети, хотя на самом деле объектом изучения были как раз сами волонтеры. В начале эксперимента участники просто общались с роботом — отвечали на вопросы о любимой еде, хобби и так далее. Затем ученые заявляли, что эксперимент окончен и просили выключить робота. Однако некоторых участников робот неожиданно для них просил не делать этого, причем не только с помощью звуковых сообщений, но и жестами.
Из 43 волонтеров, услышавших мольбу о пощаде, 13 отказались выключать робота. Остальные его все же выключили, но только после долгих раздумий. После эксперимента участников спросили, почему они засомневались. Часть людей ответили, что просто потому что робот попросил не выключать, другая часть испугалась, что сделала