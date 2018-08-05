Роботы могут давить на жалость и манипулировать людьми

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Ученые из Университета Дуйсбург-Эссен провели социальный эксперимент, чтобы выяснить, могут ли люди испытывать эмоции по отношению к роботам и могут ли сами роботы повлиять на это. В своей работе авторы использовали робота по имени Нао, который попросил участников эксперимента не выключать его. Большинство людей эта просьба ввела в замешательство, а некоторых и вовсе убедила действительно не нажимать на кнопку.

В исследовании приняли участие 89 людей (29 мужчин и 56 женщин). Ученые сказали волонтерам, что эксперимент направлен на обучение робота с помощью нейросети, хотя на самом деле объектом изучения были как раз сами волонтеры. В начале эксперимента участники просто общались с роботом — отвечали на вопросы о любимой еде, хобби и так далее. Затем ученые заявляли, что эксперимент окончен и просили выключить робота. Однако некоторых участников робот неожиданно для них просил не делать этого, причем не только с помощью звуковых сообщений, но и жестами.