В Воронежской области запретят «заемный труд» мигрантов. Об этом заявил глава региона Александр Гусев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа в пятницу, 3 августа.

— С этого года мы пошли на такой шаг, как запрет так называемого «заемного труда», когда есть такая «компания-прокладка», которая принимает мигрантов, с ними якобы заключает договор, а сам работодатель трудовых отношений не заключает. Посмотрим на эффект и, если все получится, будем продолжать в последующие годы, — отметил глава региона.