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13:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области запретят «заемный труд» мигрантов

В регионе решат проблемы с приемом иностранцев на работу.

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области запретят «заемный труд» мигрантов. Об этом заявил глава региона Александр Гусев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа в пятницу, 3 августа.

По словам врио губернатора Воронежской области Александра Гусева, основная проблема в миграционной сфере — соблюдение законности при трудоустройстве.

— С этого года мы пошли на такой шаг, как запрет так называемого «заемного труда», когда есть такая «компания-прокладка», которая принимает мигрантов, с ними якобы заключает договор, а сам работодатель трудовых отношений не заключает. Посмотрим на эффект и, если все получится, будем продолжать в последующие годы, — отметил глава региона.

В регион в год въезжает около 20 тыс мигрантов. Всего на территории области находятся порядка 35−40 тысяч мигрантов.

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