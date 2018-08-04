Появились новые фото пропавшей Марии Ложкаревой
В последнее время девочка сильно изменилась.
В последнее время девочка сильно изменилась.
Фотография, которая стоит на всех объявлениях о пропаже 13-летней Марии Ложкаревой, не совсем соответствует действительности. Она была сделана давно. Сейчас у волонтеров появились более свежие фотографии, на которых Маша выглядит
Напомним, 13-летняя Мария Ложкарева пропала 1 августа в садовом товариществе «Борок» в деревне Горный Кстовского района. Около 19.00 девочка пошла кататься на велосипеде и не вернулась.
Девочку круглосуточно ищут не только спасательные службы, но и военные, волонтеры, добровольцы, а сотрудники ГИБДД осматривают проезжающие автомобили и раздают ориентировки водителям.
Также волонтеры просят сохранить записи камер видеонаблюдения на близлежащих домах и магазинах за 1 августа в районе сел Запрудное, Подлесово, Прокошево, Чернуха, Шелокша.