Появились новые фото пропавшей Марии Ложкаревой

Фотография, которая стоит на всех объявлениях о пропаже 13-летней Марии Ложкаревой, не совсем соответствует действительности. Она была сделана давно. Сейчас у волонтеров появились более свежие фотографии, на которых Маша выглядит по-другому. Волосы у нее более длинные и светлые. А на одной фотографии они на половину покрашены в розовый цвет.

Напомним, 13-летняя Мария Ложкарева пропала 1 августа в садовом товариществе «Борок» в деревне Горный Кстовского района. Около 19.00 девочка пошла кататься на велосипеде и не вернулась.

Девочку круглосуточно ищут не только спасательные службы, но и военные, волонтеры, добровольцы, а сотрудники ГИБДД осматривают проезжающие автомобили и раздают ориентировки водителям.

Поисково-спасательный отряд «Волонтер НН» просит всех сохранить записи с видеорегистраторов за 1 августа, если вы проезжали по дороге между сел Толмачево и Запрудное, а также между сел Ляписи и Запрудное.