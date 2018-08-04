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11:27 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Прогноз погоды на 5 августа: до +30°С и кратковременные дожди

В воскресенье, 5 августа, в нашей стране прогнозируются кратковременные дожди. Однако будет по-прежнему очень тепло: днем воздух прогреется до +30°С, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: СБ - Беларусь сегодня

Будет переменная облачность. В ночные часы в отдельных районах, а днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами они будут сопровождаться грозами. Ветер прогнозируется северо-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +15…+21°С, а днем опять ожидается тропический зной: +24…+30°С.

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