Прогноз погоды на 5 августа: до +30°С и кратковременные дожди
В воскресенье, 5 августа, в нашей стране прогнозируются кратковременные дожди. Однако будет
В воскресенье, 5 августа, в нашей стране прогнозируются кратковременные дожди. Однако будет
Будет переменная облачность. В ночные часы в отдельных районах, а днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами они будут сопровождаться грозами. Ветер прогнозируется
Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +15…+21°С, а днем опять ожидается тропический зной: +24…+30°С.