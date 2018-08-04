В Казахстане временно ограничат доступ к 16 сайтам госорганов

О кратковременной недоступности интернет-ресурсов 16 госорганов Казахстана сообщается на сайте АО «Национальные информационные технологии». Как следует из объявления, проблемы с доступом у казахстанцев возникнут из-за проведения планово-профилактических работ на телекоммуникационном оборудовании.