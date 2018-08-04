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12:13 (мск), источник: Informburo.kz

В Казахстане временно ограничат доступ к 16 сайтам госорганов

В связи с проведением планово-профилактических работ сайты государственных органов могут быть недоступны с вечера 4 августа по утро 5 августа.

Источник: Informburo.kz

О кратковременной недоступности интернет-ресурсов 16 госорганов Казахстана сообщается на сайте АО «Национальные информационные технологии». Как следует из объявления, проблемы с доступом у казахстанцев возникнут из-за проведения планово-профилактических работ на телекоммуникационном оборудовании.

Из-за профилактических работ могут быть недоступны сайты следующих госорганов:

— Национального удостоверяющего центра РК;.

— Портал электронного Правительства;.

— Портал открытого Правительства;.

— Портал «Е-лицензирование»;.

— Платёжный шлюз электронного Правительства;.

— сайт Единой нотариальной информационной системы РК;.

— сайт Министерства информации и коммуникаций РК;.

— сайт Министерства по инвестициям и развитию РК;.

— сайт Единой информационной системы обязательного технического осмотра РК;.

— сайт Министерства Здравоохранения РК;.

— сайт Комитета национальной безопасности РК;.

— сайт Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК;.

— сайт Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;.

— сайт Конституционного совета РК;.

— сайт Министерства национальной экономики РК;.

— сайт Верховного Суда РК.

Временные ограничения будут действовать с 21.00 часов 4 августа по 9.00 часов 5 августа.

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