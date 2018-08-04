В Башкирии снизилась рождаемость
Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения республики.
Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения республики.
Первый заместитель министра здравоохранения республики Рафаэль Яппаров 3 августа на заседании коллегии по итогам деятельности за первое полугодие 2018 года рассказал о снижении рождаемости в Башкирии. Об этом сообщает
По его словам, за
Также первый замминистра сообщил, что благодаря реализации ряда мер в регионе достигнута хорошая динамика в снижении младенческой смертности — в 1,3 раза до 5,5 промилле.