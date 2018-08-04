В Башкирии снизилась рождаемость

Первый заместитель министра здравоохранения республики Рафаэль Яппаров 3 августа на заседании коллегии по итогам деятельности за первое полугодие 2018 года рассказал о снижении рождаемости в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По его словам, за январь-июнь в республике родилось более 23 тысяч детей. Это на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.