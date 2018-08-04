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13:24 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии снизилась рождаемость

Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения республики.

Первый заместитель министра здравоохранения республики Рафаэль Яппаров 3 августа на заседании коллегии по итогам деятельности за первое полугодие 2018 года рассказал о снижении рождаемости в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По его словам, за январь-июнь в республике родилось более 23 тысяч детей. Это на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Также первый замминистра сообщил, что благодаря реализации ряда мер в регионе достигнута хорошая динамика в снижении младенческой смертности — в 1,3 раза до 5,5 промилле.

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