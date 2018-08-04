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13:25 (мск), источник: Piter.tv

Из Петербурга в Псков теперь можно добраться на «Ласточке»

С 4 августа в бой пошли «Ласточки», которые смогут доставить пассажиров из Петербурге в Псков за 3 часа, 30 минут.

Источник: Reuters

Из Санкт-Петербурга в Псков запустили поезда «Ласточка» с 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Сообщается, что поезда будут следовать 5-вагонными составами каждый день. Из Северной столицы «Ласточка» будет отправляться в 6.55, а прибывать в Псков в 10.25. В обратную сторону состав будет отправляться с 6.00 и приходить в 9.30. Время пути составляет 3 часа, 30 мин.

Для пассажиров доступны несколько классов обслуживания: бизнес, эконом и базовый туристический класс.

Ранее мы сообщали о том, что от Петербурга до Сертолово хотят запустить «Ласточку».

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