Из Петербурга в Псков теперь можно добраться на «Ласточке»

Из Санкт-Петербурга в Псков запустили поезда «Ласточка» с 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Сообщается, что поезда будут следовать 5-вагонными составами каждый день. Из Северной столицы «Ласточка» будет отправляться в 6.55, а прибывать в Псков в 10.25. В обратную сторону состав будет отправляться с 6.00 и приходить в 9.30. Время пути составляет 3 часа, 30 мин.